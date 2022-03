Manchester City – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester City – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Derby Manchesteru zawsze wzbudzają duże emocje i nie inaczej jest tym razem. Obie drużyny potrzebują punktów do realizacji swoich celów i zdają sobie sprawę, że ewentualna porażka skomplikuje ich sytuację.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Manchester United 1.43 5.00 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 08:59 .

Manchester City – Manchester United, typy i przewidywania

Obie drużyny przystąpią do tego meczu zdeterminowane, choć więcej atutów po swojej stronie ma Manchester City. Obywatele będą chcieli również za wszelką cenę udowodnić, że również na własnym stadionie potrafią wygrywać z Czerwonymi Diabłami, co w ostatnim czasie nie było takie oczywiste.

Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnich latach pojedynki obu drużyn nie obfitowały w gole. W sześciu ostatnich meczach tych drużyn, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, obejrzeliśmy maksymalnie dwa gole. Zaciętego spotkania spodziewamy się również w niedzielę i także przewidujemy niewielką liczbę bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Superbet 2.35 poniżej 2,5 bramki Zagraj!

Kurs 20.00 na bramkę dla Manchesteru City

Niezwykle ciekawą ofertę na niedzielne spotkanie przygotował bukmacher Superbet, który umożliwia postawienie na to, że Manchester City zdobędzie w tym meczu gola po kursie 20.00! Co trzeba zrobić, aby mieć możliwość skorzystania z tej oferty? To bardzo proste.

Dokonaj rejestracji w Superbet z kodem promocyjnym GOAL w dniach 3-6 marca do godz. 17:30. Postaw pierwszy zakład pojedynczy na gola Manchesteru City (1. drużyna strzeli gola). Maksymalna stawka zakładu to 10 zł.

Taki zakład zostanie objęty promocją, a jeżeli okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowy bonus uwzględniający kurs 20.00. Stawiając na bramkę dla Manchesteru City (kurs 1.15) możesz otrzymać regularną wygraną za kupon 10,12 zł oraz bonus w wysokości 189,88 zł, czyli łącznie 200 zł.

Szczegóły promocji i regulamin znajdzie na stronie Superbet.

Manchester United – Manchester City, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają obecnie postawione przed sobą inne cele. Manchester City walczy o mistrzowski Anglii, natomiast Czerwone Diabły skupiają się na walce o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli i prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że będą walczyć o to do końca obecnego sezonu. Obywatel, którzy nie uniknęli potknięć w ostatnich tygodniach, czują już na swoich plecach oddech świetnie spisującego się Liverpoolu. Z kolei Manchester United ma obecnie tylko pięć punktów przewagi na siódmym Tottenhamem Hotspur.

Manchester City w ostatnich kolejkach nie uniknął potknięć, co pozwoliło Liverpoolowi zbliżyć się do niego niemal na wyciągnięcie ręki. Z pięciu ostatnich ligowych meczów podopieczni Josepa Guardioli wygrali tylko trzy – 2:0 z Brentfordem, 4:0 z Norwich City i ostatnio 1:0 z Evertonem. Zremisowali również 1:1 z Southampton i doznali porażki 2:3 z Tottenhamem Hotspur. W mijającym tygodniu Obywatele awansowali również do kolejnej rundy Pucharu Anglii, pokonując 2:0 Peterborough.

Manchester United na boiskach Premier League jest niepokonany od ośmiu spotkań. W tym czasie odnieśli jednak tylko cztery zwycięstwa, a w pozostałych meczach dzielili się punktami z rywalami. W ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali z Watfordem, ale w dwóch wcześniejszych meczach odprawili z kwitkiem Brighton (2:0) i Leeds (4:2).

Zobacz także: aktualna tabela Premier League

Manchester United – Manchester City, historia

Pierwsza konfrontacja obu zespołów w tym sezonie miała miejsce 6 listopada ubiegłego roku na Old Trafford i zakończyła się wygraną 2:0 Manchesteru City. Obywatele prowadzili w tym meczu już od siódmej minuty po samobójczym trafieniu Erica Bailly’ego. Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Bernardo Silva, a po przerwie goście kontrolowali wydarzenia na boisku.

Manchester United w niedzielę będzie chciał jednak potwierdzić, że bardzo dobrze czuje się na Etihad Stadium. Czerwone Diabły, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, doznali tylko jednej porażki w siedmiu ostatnich wyjazdowych potyczkach z Manchesterem City. W tym czasie odnieśli pięć zwycięstw. Mogą się również pochwalić serią trzech kolejnych wygranych.

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów jasno wskazują kto jest faworytem tego spotkania. Kursy na wygraną Manchesteru City oscylują w okolicy 1.40, podczas gdy na wygraną Manchesteru United sięgają nawet ponad 9.00. Atrakcyjne kursy na ten mecz znajdziemy między innymi w ofercie Superbet. Warto również skorzystać z oferowanego przez bukmachera darmowego zakładu o wartości 34 zł, który można otrzymać rejestrując konto i wykorzystując Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Manchester City, przewidywane składy

Manchester City do niedzielnego spotkania przystąpi poważnie osłabiony, bowiem do dyspozycji trenera Josepa Guardioli nie będą Nathan Ake i Ruben Dias. Portugalczyk nie pojawi się na murawie również w kolejnych meczach, bowiem z powodu kontuzji będzie musiał pauzować nawet do sześciu tygodni. W kadrze na derbowe spotkanie powinni natomiast znaleźć się Jack Grealish i Gabriel Jesus, którzy w ostatnim czasie również zmagali się z problemami zdrowotnymi.

W składzie Manchesteru United na pewno zabraknie Masona Greenwooda, ale jego absencja podyktowana jest względami dyscyplinarnymi. Menedżer Ralf Rangnick przyznał, że przy nazwiskach kilku zawodników stoją znaki zapytania i decyzja w sprawie ich ewentualnego występu zapadnie prawdopodobnie w ostatniej chwili. Menedżer Czerwonych Diabłów musi uważać między innymi na Cristiano Ronaldo, który narzekał ostatnio na drobne dolegliwości.

Man City: Ederson – Walker, Stones, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Guendogan – Mahrez, Bernardo Silva, Foden

Man Utd: De Gea – Dalot, Varane, Maguire, Shaw – Fernandes, McTominay, Pogba – Elanga, Ronaldo, Sancho

Manchester United – Manchester City, transmisja meczu

Derby Manchesteru to niewątpliwie hit 28. kolejki Premier League. Spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Canal+ Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.