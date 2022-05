PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola jest przekonany, że prowadzona przez niego drużyna nie pęknie pod nieustanną presją Liverpoolu w walce o mistrzostwo Anglii.

Manchester City utrzymuje jednopunktową przewagę nad Liverpoolem. W sobotę obie drużyny zgodnie wygrały swoje ligowe spotkania

Do końca obecnego sezonu walczącym o mistrzowski tytuł drużynom pozostały do rozegrania po cztery mecze

Josep Guardiola uważa, że jego drużyna sięgnie po mistrzostwo Anglii tylko w przypadku wygrania wszystkich pozostałych spotkań

Manchester City odpowiada Liverpoolowi

Manchester City w sobotnim spotkaniu pewnie 4:0 pokonało na Elland Road Leeds United i wróciło na fotel lidera, który straciło na kilka godzin po wcześniejszym zwycięstwie Liverpoolu nad Newcastle United (1:0). Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu Manchester City ma tylko jeden punkt przewagi nad The Reds.

– Wiele razy byliśmy w takiej sytuacji. Nie chodzi tutaj o presję, sprawa jest bardzo prosta. Musimy wygrać wszystkie mecze, aby zostać mistrzami. Jeśli nam się to nie uda, mistrzem zostanie Liverpool – powiedział Josep Guardiola.

– W tym wypadku presja nie jest zbyt skomplikowana do przeanalizowania. Oni grają wcześniej, będą wygrywać wszystkie mecze. Spodziewamy się tego od dłuższego czasu – kontynuował. – My musimy tylko wygrywać swoje spotkania. Gdy tak się stanie, będą nam gratulować. Jeśli tak się nie stanie, my pogratulujemy im – dodał.

W następnej ligowej kolejce Liverpool zagra w sobotę na Anfield Road z Tottenhamem Hotspur. natomiast Manchester City dzień później zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United. W międzyczasie obie drużyny rozegrają rewanżowe mecze 1/2 finału Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Man City nie odpuszcza, mistrz z triumfem w Leeds