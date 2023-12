IMAGO / Cameron Smith Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City przegrał ostatnio z Aston Villą 0:1

Na pomeczowej konferencji prasowej zaskoczył Pep Guardiola

Hiszpan zdradził, kiedy może zakończyć karierę

Pep Guardiola przejdzie na emeryturę? Niespodziewane słowa

Manchester City sensacyjnie przegrał z Aston Villą 0:1 w meczu 15. kolejki Premier League. Na pomeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola wypowiedział kilka zaskakujących słów. Hiszpański trener zdradził, że po tym sezonie może zakończyć karierę, jeśli znów zdobędzie potrójną koronę.

– Jeśli w tym sezonie zdobędziemy potrójną koronę, przejdę na emeryturę. To jest pewne. […] Wiem, że to niezwykle trudne, ile niesamowitych drużyn było w Anglii i tylko jednej z Sir Alexem Fergusonem udało się to w zeszłym sezonie – powiedział Guardiola.

Kontrakt Hiszpana z Manchesterem City obowiązuje do 2025 roku i wydaje się, że wtedy po wielu latach opuści Etihad Stadium.

