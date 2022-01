Guardiola zaszokował po meczu z Southampton

Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

W meczu 23 kolejki Premier League Manchester City dość nieoczekiwanie zremisował na wyjeździe z Southamptonem. Tym samym rywale zakończyli passę 12 kolejnych zwycięstw ligowych Obywateli. Pep Guardiola w wywiadzie dla Sky Sports TV zaszokował kibiców, pozytywnie oceniając postawę swojego zespołu.

Manchester City zremisował w niedzielę z Southamptonem na wyjeździe 1:1

Gospodarze zakończyli serię 12 kolejnych zwycięstw Obywateli

Guardiola w pomeczowym wywiadzie pochwalił grę swojej drużyny

Zaskakujący remis w Southampton

Nie tak niedzielny wieczór wyobrażali sobie kibice Manchesteru City. Zaledwie remis wywieziony z St. Mary’s Stadium do wynik mizerny, biorąc pod uwagę formę obu zespołów. Southampton pokazał jednak, że na własnym stadionie jest w stanie przeciwstawić się dużo wyżej notowanym rywalom. Gospodarze mogli w pierwszej połowie prowadzić nawet 2:0, jednak trafienie Armando Broji nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej.

Podział punktów w Southamptonie pozwolił Liverpoolowi na odrobienie przynajmniej części strat do Manchester City. The Reds wygrali w niedzielę wyjazdowy mecz z Crystal Palace 3:1 i do prowadzących w tabeli Obywateli tracą już tylko dziewięć punktów. Mimo to, Pep Guardiola w trakcie pomeczowego wywiadu stwierdził, że jest zadowolony z postawy swojego zespołu.

– Zagraliśmy bardzo dobrze. Dość nieszczęśliwie w pierwszej połowie straciliśmy bramkę, ale myślę, że był to jeden z naszych najlepszych meczów w sezonie. Rywale byli niezwykle zorganizowani i to jeden z naszych najlepszych występów przeciwko temu zespołowi. Oczywiście, rezultat nie jest dla nas satysfakcjonujący, ale biorąc pod uwagę warunki i to jak się zaprezentowaliśmy, byliśmy wspaniali. To był jeden z naszych najlepszych meczów – stwierdził.

Reporter Sky Sports był mocno zaskoczony słowami trenera Obywateli. Na tyle, że nie przestawał zgryźliwie dopytywać, czy Guardiola jest pewny swoich słów. Hiszpan obstawał jednak mocno przy swoim.

– Tak, to był jak do tej pory jeden z naszych najlepszych meczów w sezonie – dodał.

Po 23 kolejkach Manchester City zajmuje pierwsze miejsce w lidze. Obywatele mają przewagę dziewięciu punktów nad Liverpoolem, jednak The Reds rozegrali o jeden mecz mniej.

Zobacz także: Rangnick potwierdza: niektórzy piłkarze mogą odejść z Man Utd