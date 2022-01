PressFocus Na zdjęciu: Eric Bailly

Tymczasowy menedżer Manchester United Ralf Rangnick potwierdził, że w ostatnich dniach okna transferowego z klubem może pożegnać się kilku piłkarzy. Klub z Old Trafford ma już w tej sprawie prowadzić rozmowy z przedstawicielami innych zespołów.

Kilku zawodników Manchesteru United nie jest zadowolonych ze swojej sytuacji i chce odejść z klubu

Ralf Rangnick potwierdził, że rozmowy w tej sprawie są prowadzone

Zimowe okno transferowe jest otwarte do 31 stycznia

Manchester United negocjuje transfery

Nie jest tajemnicą, że atmosfera w zespole Manchesteru United nie jest najlepsza. Niemieckiemu szkoleniowcowi, który na stanowisku menedżera zastąpił zwolnionego Ole Gunnara Solskjaera nie udało się jej jak na razie naprawić. Konsekwencją tego może być kilka transferów z klubu w ostatnich dniach zimowego okna transferowego.

Według informacji ESPN, wśród piłkarzy, którzy są zdecydowani na opuszczenie Old Trafford są Anthony Martial, Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly i Dean Henderson. Wszystkich łączy jedno – nie mogą liczyć na regularne występy w zespole Manchesteru United i chcieliby trafić do klubów, w których mieliby na to większe szanse.

Ralf Rangnick przyznał, że jest świadomy sytuacji i przyznał, że w najbliższych dniach będą podejmowane konkretne decyzje. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów, zasłaniając się tym, ż sam nie jest o wszystkim informowany przez klubowe władze.

– Nie wiem co się wydarzy. Wiem natomiast, którzy zawodnicy chcieliby odejść. Są prowadzone negocjacje z klubami, ale nie jestem w to zaangażowany, ale prawdopodobnie zostanę uświadomiony, jeśli coś się będzie w tej kwestii działo. Wszyscy będziemy musieli poczekać i zobaczyć, co się stanie – powiedział Rangnick, cytowany przez ESPN.

