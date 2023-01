fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City w czwartek wieczorem zmierzy się w hicie 19. kolejki Premier League z Chelsea. Przed tym starciem o rywalizacji o mistrzowski tytuł wypowiedział się opiekun The Citizens.

Bardzo ciekawie zapowiada się batalia Man City z Chelsea

Przed hitem ligi angielskiej niezwykle szczery był opiekun Obywateli

Josep Guardiola jest pod ogromnym wrażeniem postawy Arsenalu w tej kampanii

Man City musi liczyć na potknięcia Arsenalu

Man City po rozegraniu szesnastu ligowych spotkań legitymuje się bilansem 36 punktów na koncie. Aktualnie do Arsenalu drużyna z Etihad Stadium traci osiem oczek. Josep Guardiola przed starciem z Chelsea wypowiedział się na temat walki o mistrzowski tytuł.

– Sposobem na zmniejszenie dystansu jest dobra gra i wygrywanie meczów – mówił z rozbrajającym spokojem opiekun Man City cytowany przez BBC Sport.

– Arsenal, jeśli będzie grał do końca tak, jak do tej pory, to wywalczy 100 lub więcej punktów. Jeśli do końca sezonu ten zespół będzie się tak prezentował, to nie dogonimy go – kontynuował Guardiola.

– Praktycznie od teraz do końca rozgrywek powinniśmy grać prawie idealnie – i mam nadzieję, że Arsenal nieco obniży sobie poprzeczkę. Chociaż trudno tego oczekiwać po tym, co wczoraj pokazał, bo był świetny w starciu z Newcastle. Zobaczymy, co przyszłość pokaże – mówił Hiszpan.

Konfrontacja Chelsea z Man City odbędzie się na Stamford Brodge w czwartek o 21:00. Obie ekipy w lidze zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od stycznia minionego roku. Wówczas górą byli piłkarze Obywateli, którzy wygrali 1:0 po golu Kevina de Bruyne, któremu asystował Joao Cancelo.

