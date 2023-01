PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Chelsea – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Czwartkowy wieczór na europejskich boiskach upłynie przede wszystkim pod znakiem hitu na Stamford Bridge. W roli faworyta na murawę wybiegną podopieczni Josepa Guardioli.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Manchester City 5.20 4.20 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2023 19:35 .

Chelsea – Manchester City, typy i przewidywania

Na papierze faworytem jest Manchester City, ale historia bezpośrednich ostatnich bezpośrednich pojedynków pokazuje, że Chelsea potrafi postawić trudne warunki. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie Obywateli jako zwycięzcy tego spotkania. Zamiast tego stawiamy na zdobycie przez nich przynajmniej jednego gola, tym bardziej, że w Superbet taki zakład można postawić po kursie 100.00. Więcej informacji na temat tej promocji przedstawiamy poniżej.

Superbet *100.00 gol dla Manchesteru City Zagraj!

Kurs 100.00 na gola dla Chelsea lub Manchesteru City w Superbet

Superbet przygotował świetną ofertę dla Czytelników goal.pl. Założenie konta z kodem promocyjnem GOAL pozwala na postawienie zakładu na gola dla Chelsea lub Manchesteru City po kursie 100.00. Oznacza to, że za wygrany zakład ze stawką 2 zł możemy otrzymać bonus o wartości 200 zł. Tak skorzystasz z tej oferty.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy kupon singiel na gola dla Chelsea lub Manchesteru City w czwartkowym meczu Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, otrzymasz nie tylko wygraną z kuponu, ale także dodatkowo bonus o wartości 200 zł

Chelsea – Manchester City, ostatnie wyniki

Sytuacja obu drużyn przed czwartkowym meczem diametralnie się różni. Manchester City pozostaje w grze o mistrzostwo Anglii, ale jego sytuacja w tym kontekście wcale nie jest łatwa. Obywatele mając jedno spotkanie do rozegrania więcej mają obecnie osiem punktów straty do prowadzącego Arsenalu.

Drużyna Josepa Guardioli po mundialowej przerwie zdążyła rozegrać trzy spotkania. Najpierw po emocjonującym pojedynku w ramach Carabao Cup pokonała 3:2 Liverpool, a w dwóch ligowych meczach zapisała na swoje konto cztery punkty. 28 grudnia pewnie 3:1 wygrała na wyjeździe z Leeds United, natomiast w Sylwestra tylko zremisowała 1:1 z Evertonem.

Taką samą zdobyczą punktową po przerwie może się pochwalić Chelsea, której udało się uporać z Bournemouth (2:0), ale następnie podzieliła się punktami z Nottingham Forest (1:1). Aktualnie The Blues zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli Premier League, mając aż 10 punktów straty do miejsc premiowanych występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Drużyna Grahama Pottera wcale jednak nie zamierza się poddawać i w czwartek przystąpi do meczu z nadzieją na sprawienie niespodzianki.

Chelsea – Manchester City, historia

Obie drużyny w tym sezonie miały już okazję mierzyć ze sobą. W listopadzie stanęły na przeciwko siebie w meczu 1/16 finału Carabao Cup. Górą był Manchester City, który przed własną publicznością wygrał 2:0 po trafieniach Riyada Mahreza i Juliana Alvareza. Co ciekawe w najbliższą niedzielę dojdzie do kolejnego ich pojedynku, tym razem w ramach Pucharu Anglii.

W poprzednim sezonie obie ligowe konfrontacje tych drużyn zakończyły się skromnymi wygranymi 1:0 Manchesteru City. Chelsea ostatnie zwycięstwo nad Obywatelami odniosła natomiast w finałowym meczu Ligi Mistrzów w 2021 roku, kiedy wygrała 1:0 na Estadio do Dragao.

Chelsea – Manchester City, kursy bukmacherskie

Forma prezentowana przez obie drużyny oraz ich sytuacja w ligowej tabeli sprawia, że bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na gości z Manchesteru. Kursy na wygraną ekipy Josepa Guardioli nie przekraczają 1.65, podczas gdy na wygraną Chelsea przebijają barierę 5.00. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z darmowego zakładu 34 zł w Superbet, który otrzymacie rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL.

Chelsea – Manchester City, przewidywane składy

W zespole gospodarzy zabraknie kilku zawodników, którzy zmagają się z kontuzjami. Na murawie nie zobaczymy na pewno N’Golo Kante, Armando Broji, Reece’a Jamesa i Edouarda Mendy’ego. Mało prawdopodobny jest także występ Wesley’a Fofany. Do treningów z drużyną wrócili natomiast Ruben Loftus-Cheek i Ben Chilwell.

Trener Manchesteru City Josep Guardiola będzie musiał natomiast obejść się bez dwóch zawodników. Z urazami zmagają się Aymeric Laporte i Ruben Dias.

Chelsea – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chelsea 100% remisem 0% wygraną Man City 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Chelsea

remisem

wygraną Man City

Chelsea – Manchester City, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Chelsea i Manchesterem City rozegrane zostanie w czwartek (5 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.