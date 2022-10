fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang nie jest fanem Mikela Artety. Do sieci wyciekło nagranie, na którym krytykuje on swojego byłego menedżera. Rozmowa miała miejsce tuż po przenosinach z Arsenalu do FC Barcelony.

Na początku 2022 roku Aubameyang opuścił Arsenal na rzecz FC Barcelony, a teraz występuje w koszulce Chelsea

Gabończyk rozstał się z Kanonierami na skutek konfliktu z Mikelem Artetą

Do sieci wyciekło nagranie, na którym napastnik niepochlebnie wypowiada się o byłym menedżerze

Konflikt Aubameyanga i Artety

Jeszcze do niedawna Pierre-Emerick Aubameyang strzelał bramki dla Arsenalu i był prawdziwym liderem szatni. Jego przyszłość w ekipie Kanonierów stanęła pod znakiem zapytania w momencie, w którym jego zachowanie przestało podobać się Mikelowi Artecie. Gabończyk najpierw stracił kapitańską opaskę i miejsce w składzie, a w konsekwencji opuścił klub.

W styczniu 2022 roku Aubameyang definitywnie rozstał się z Arsenalem i wzmocnił FC Barcelonę. Spędził w niej kilka miesięcy, a tego lata zasilił szeregi Chelsea. Miało to związek z problemami finansowymi Blaugrany, która musiała sprzedać niektórych zawodników. Wybór padł właśnie na niego, choć niekiedy pojawiają się głosy, że wcale nie powinno dojść do zakończenia współpracy.

Aubameyang ma za sobą serię bramek w dwóch kolejnych spotkaniach. W niedzielę do sieci wyciekło nagranie z czasów jego przeprowadzki na Camp Nou, na którym niepochlebnie wypowiada się o swoim byłym szkoleniowcu. Zarzucił Artecie, że ten nie radzi sobie z wielkimi nazwiskami i potrzebuje w składzie młodych graczy, którzy będą się go słuchać.

– Wielkie charaktery i wielcy piłkarze… On sobie z nimi nie radzi. Arteta potrzebuje kilku młodych zawodników, którzy nie mają nic do powiedzenia – przekonywał Aubameyang w prywatnej rozmowie.

Słowa Gabończyka są zaskakujące w momencie, gdy Kanonierzy fantastycznie radzą sobie w Premier League. Po ośmiu kolejkach zajmują fotel lidera tabeli.

