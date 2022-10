fot. PressFocus Na zdjęciu: Lorenzo Pellegrini

Priorytetem Chelsea na najbliższe tygodnie jest podpisanie nowego kontraktu z Masonem Mountem. Jeśli się nie uda, wówczas londyńczycy skupią się na ściągnięciu jego ewentualnego następcy.

Kontrakt Masona Mounta z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Klub prowadzi negocjacje w sprawie jego przedłużenia, lecz nie przyniosły dotychczas żadnych konkretów

Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, wówczas londyńczycy spróbują ściągnąć Lorenzo Pellegriniego z AS Romy lub Yeremy’ego Pino z Villarrealu

Chelsea ma plan na wypadek niepowodzenia

Niedawno Chelsea mierzyła się ze sporymi problemami, które były spowodowane nieudanymi negocjacjami kontraktowymi. Oczywiście ogromny wpływ miało zamieszanie związane ze zmianą właściciela, lecz koniec końców Antonio Rudiger i Andreas Christensen opuścili klub za darmo. Aby w przyszłości nie doprowadzić do podobnych sytuacji, The Blues już teraz starają się porozumieć z kluczowymi zawodnikami.

Kilka tygodni temu nowy kontrakt z Chelsea podpisał Reece James, stając się przy tym najlepiej opłacanym obrońcą. Podobne kroki zapowiadano w przypadku Masona Mounta, choć do tej pory nie doszło do konkretów. Prowadzone rozmowy nie przyczyniły się do żadnego rozwiązania, a porozumienie w dalszym ciągu nie zostało osiągnięte. Umowa reprezentanta Anglii obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Chelsea za wszelką cenę chce zatrzymać 23-latka, który jest jednym z motorów napędowych całej ofensywy, ale przygotowuje się także na wypadek niepowodzenia. Jeśli Mount nie zdecyduje się na przedłużenie współpracy, wówczas angielski gigant ruszy po nowego gracza. “The Telegraph” przekonuje, że na liście życzeń włodarzy znajdują się Lorenzo Pellegrini z AS Romy oraz Yeremy Pino z Villarrealu. Obaj byli już wcześniej łączeni z przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie.

