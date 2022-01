fot. PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Philippe Coutinho niedawno dołączył do Aston Villa na wypożyczenie z FC Barcelony. Radości z pozyskania Brazylijczyka nie ukrywał menedżer ekipy z Brirmingham.

Aston Villa wykorzystała trwające okienko transferowe do pozysknia Philippe Coutinho

Pochwał w kierunku Brazylijczyka nie szczędził ostatnio menedżer The Villans

Steven Gerrard dużo obiecuje sobie po występach doświadczonego piłkarza

Coutinho ma być lekarstwem na kłopoty Aston Villa w ofensywie

Philippe Coutinho został wypożyczony do ekipy z Premier League do końca sezonu. Steven Gerrard nie szczędził pochwał w kierunku nowego nabytku The Villans.

– Jest wybitnym piłkarzem z imponującym CV i wieloma wybitnymi osiągnięciami. Bardzo cieszę się z tego, że mogliśmy go ściągnąć. Już nie mogę doczekać się współpracy z nim – mówił Anglik cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Villa Park.

– Jest zawodnikiem, z którym lubiłem grać w przeszłości. Wiem, że pozostali piłkarze Aston Villa skorzystają z jego jakości i doświadczenia. Jego obecność będzie nieoceniona, biorąc pod uwagę kontuzje i Puchar Narodów Afryki, co ograniczyło nasze możliwości ofensywne – dodał Gerrard.

Aston Villa plasuje się obecnie na 13. pozycji w ligowej tabeli. Na koncie The Villans są 22 punkty. Do lidera Manchesteru City team z Villa Park traci obecnie 31 punktów.

Ekipa Gerrarda w najbliższą sobotę zmierzy się w roli gospodarza z Manchesterem United w spotkaniu 22 kolejki ligi angielskiej. W pierwszym starciu w tym sezonie między obiema ekipami Aston Villa wygrała 1:0.

