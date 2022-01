Manchester United – Aston Villa: typy, kursy zapowiedź (10.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Mason Greenwood i Ralf Rangnick

W poniedziałkowy wieczór startuje kolejny pojedynek 1/32 finału Pucharu Anglii. Wobec tego na Old Trafford zmierzą się Manchester United i Aston Villa. Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten mecz.

Manchester United – Aston Villa, typy i przewidywania

Tym razem Ralf Rangnick będzie mógł spełnić oczekiwania rezerwowych. Spora grupa piłkarzy, którzy rzadko dostają szansę na grę, zbuntowała się przeciwko niemieckiemu trenerowi. Stąd atmosfera w Man Utd nie należy do najlepszych, dlatego Aston Villa może ostro namieszać na Old Trafford.

Lwy pod wodzą Stevena Gerrarda lubią rywalizować z wielkimi markami, choć w ostatnim czasie mają problemy z wygrywaniem. Z racji, że każda z drużyn traci i strzela sporo goli, postawimy na bramki z obu stron.

Manchester United – Aston Villa, ostatnie wyniki

Gęsty dym zaczął unosić się z Old Trafford, kiedy Man Utd doznał wstydliwej porażki z Wolves (0:1) przed własną publicznością. Angielskie media przekazały, że w szatni zespołu doszło do buntu, przez co Ralf Rangnick już na początku pracy w Premier League musi walczyć z poważnym kryzysem. Trudno doszukiwać się poprawy, gdy Czerwone Diabły grają podobnie jak za kadencji Solskjaera. Pomimo zmiany szkoleniowca, zawodnicy nie zaprezentowali jeszcze niczego specjalnego.

Tymczasem Steven Gerrard zaczął ściągać do Birmingham wielkie nazwiska. Do Lwów dołączył właśnie Philippe Coutinho, ale Brazylijczyk z debiutem będzie jeszcze musiał poczekać. Niemniej, Aston Villa z początku zyskała na przejęciu sterów przez legendę angielskiej piłki i Liverpoolu. Tymczasem goście niespodziewanie zaczęli gubić punkty i do poniedziałkowego starcia przystąpią po dwóch porażkach z rzędu w Premier League.

Manchester United – Aston Villa, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny grały ze sobą jedynie na podwórku ligowym. Wówczas komplet punktów dwukrotnie padł łupem Man Utd. Co ciekawe, na starcie tegorocznej kampanii Aston Villa pokonała Czerwone Diabły i to na Old Trafford (1:0).

Manchester United – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Manchester United – Aston Villa, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 1.

