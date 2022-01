PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Aston Villa: transmisja za darmo oraz stream online. W ostatnim spotkaniu trzeciej rundy Pucharu Anglii Czerwone Diabły zmierzą się na Old Trafford z innym przedstawicielem Premier League. To bez wątpienia jeden z najcieakwiej zapowiadających się pojedynków tej fazy. Sprawdź jak możesz obejrzeć mecz zupełnie za darmo.

Mecz Manchesteru United dzisiaj, gdzie oglądać

Ostatnie spotkanie trzeciej rundy Pucharu Anglii odbędzie się w poniedziałek i zmierzą się w nim dwie drużyny występujące na co dzień w Premier League. Manchester United przed własną publicznością na Old Trafford podejmować będzie Aston Villę.

Obie drużyny 2022 roku nie rozpoczęły najlepiej, bowiem w swoich pierwszych spotkaniach musiały uznać wyższość rywali. Czerwone Diabły na własnym stadionie przegrały 0:1 z Watfordem, natomiast Aston Villa na wyjeździe uległa 1:2 Brentfordowi.

W poniedziałkowy wieczór na murawę w roli faworyta wybiegną podopieczni Ralfa Rangnicka, którzy będą również chcieli zrewanżować się Aston Villi za wrześniowe ligowe spotkanie, w którym goście z Birmingham wygrali na Old Trafford 2:1. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Man Utd – Aston Villa.

Mecz Manchesteru United dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Najciekawiej zapowiadającego się spotkanie trzeciej rundy Pucharu Anglii nie może oczywiście zabraknąć w polskiej telewizji. Mecz będą mogli obejrzeć posiadacze dostępu do kanałów stacji Eleven Sports. Pojedynek będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1, a skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Manchester United – Aston Villa: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie darmowa transmisja z meczu na Old Trafford będzie natomiast dostępna na stronie STS zakłady bukmacherskie. Największy polski bukmacher transmisje ze spotkań Pucharu Anglii udostępnia swoim klientom w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp.

Pierwszym warunkiem, który trzeba spełnić jest posiadanie konta w STS. Jego rejestracja jest bardzo prosta i zajmuje kilka chwil. Jeżeli nie posiadacz jeszcze swojego konta, możesz je założyć klikając w poniższy link.

Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji, jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Bukmacher nie stawia jednak tutaj żadnych wymogów dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu.

Manchester United – Aston Villa, transmisja online

Transmisja z meczu Manchester United – Aston Villa będzie również dostępna za pośrednictwem internetu na stronie elevensports.pl. Oczywiście w tym wypadku trzeba mieć wykupiony pakiet. Wyżej przedstawiliśmy jednak sposób, dzięki któremu spotkanie będziemy mogli obejrzeć za darmo na platformie bukmachera STS.

Manchester United – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli faworyta do zwycięstwa w poniedziałkowym meczu stawiają Manchester United.

Manchester United Aston Villa 1.72 3.95 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10. stycznia 2022 07:55 .

