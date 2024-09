Gareth Southgate może wrócić do pracy. Chce go znany klub

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gareth Southgate na liście Evertonu

Gareth Southgate zakończył swoją przygodę z reprezentacją Anglii po bolesnej porażce z Hiszpanią w finale Euro 2024. Decydujący mecz, który miał być zwieńczeniem jego długiej pracy na czele kadry, zakończył się wynikiem 0:1. Taki wynik bez wątpienia przyczynił się do decyzji o rozstaniu szkoleniowca z drużyną narodową. Kilka dni po zakończeniu turnieju Southgate oficjalnie ogłosił swoje odejście.

Od tamtej pory trener pozostaje bezrobotny. Natomiast już niedługo może się to zmienić, ponieważ chęć do zakontraktowania Garetha Southgate’a wyraził Everton. Według serwisu GiveMeSport szkoleniowiec znalazł się na szczycie listy życzeń Dana Friedkina, czyli właściciela The Toffees.

Everton zaliczył fatalny początek sezonu 2024/2025, notując cztery porażki w pięciu inauguracyjnych kolejkach. Ekipa Seana Dyche’a ma na koncie zaledwie jeden punkt i wiele wskazuje na to, że ponownie będzie zaangażowana w walkę o utrzymanie. Władze klubu chciałyby uniknąć takiej sytuacji, dlatego rozglądają się za nowym szkoleniowcem.

Gareth Southgate to na pewno poważna kandydatura, ale pojawia się również wiele wątpliwości. Trener ostatni raz pracował w klubie w latach 2006-2009, gdy prowadził Middelsbrough. Następnie pełnił już tylko funkcje selekcjonera, najpierw w kadrze do lat 21, a później w seniorskiej. Pytanie brzmi, jak Southgate odnajdzie się w codziennej pracy z piłkarzami.

