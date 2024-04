Conor Gallagher jest coraz bliżej odejścia z Chelsea. Portal TeamTalk poinformował, że Anglik opuści The Blues pod warunkiem, że nie otrzyma propozycji nowego kontraktu do końca obecnego sezonu.

Chelsea chce sprzedać Gallaghera w celu poprawy sytuacji finansowej

Anglik rozważy odejście z klubu pod jednym warunkiem

Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania pomocnika jest Tottenham

Gallagher blisko odejścia, warunkiem brak oferty nowej umowy do końca sezonu

Chelsea uporczywie stara się pozbyć jednego z wychowanków klubu. Sprzedaż Conora Gallaghera ma być rozwiązaniem problemów związanych z przestrzeganiem zasad Finansowego Fair-Play. Do niedawna wydawało się, że Anglik jest niechętny do odejścia z klubu, lecz ostatnie informacje wskazują na to, że zmienił swoje podejście do sytuacji.

Według portalu TeamTalk pomocnik The Blues zgodzi się na transfer pod konkretnym warunkiem. Conor Gallagher opuści Stamford Bridge, jeśli nie otrzyma propozycji przedłużenia kontraktu do czasu zakończenia obecnego sezonu. Na ten moment obecna umowa 24-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wcześniejsze negocjacje zostały wstrzymane ze względu na rozbieżność w kwestiach finansowych.

Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Gallaghera jest Tottenham. Koguty już od kilku miesięcy obserwują pomocnika, lecz w walce o pozyskanie piłkarza mają takich rywali jak Newcastle czy West Ham.