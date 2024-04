dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Poznaliśmy transferowe plany Bayeru Leverkusen na letnie okno

Z klubem pożegna się tylko jedna gwiazda

Do zespołu dołączy pięciu nowych zawodników

Bayer bez rewolucji kadrowej, zatrzyma największe gwiazdy

Bayer Leverkusen ku uciesze swoich fanów zatrzyma największe gwiazdy w klubie. W studiu przed meczem z Werderem Brema na temat planów transferowych nowych mistrzów Niemiec wypowiedział się Radosław Gilewicz. Według byłego reprezentanta Polski z klubu odejdzie tylko jeden piłkarz wyjściowej jedenastki, zaś do zespołu dołączy pięć nowych twarzy.

– Myślę, że jeśli miałby odejść to tylko jeden piłkarz, a reszta zespołu zostanie. Informacje, jakie dochodzą z Leverkusen, wskazują na to, że przyjdzie pięciu nowych piłkarzy na poszczególne pozycje. Nie do tego, aby zrobić konkurencję, ale poszerzyć skład i dać Xabiemu Alonso możliwość do rotacji – powiedział Radosław Gilewicz w studiu Viaplay.

Wśród najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Bayeru Leverkusen wymienia się takich graczy jak Jeremie Frimpong, Florian Wirtz czy Victor Boniface. Jeśli informacje Radosława Gilewicza okażą się prawdą, to odejść może prawdopodobnie ktoś z wyżej wymienionego grona trzech piłkarzy. Każdy z nich łączony jest z transferem do najlepszych klubów na świecie.