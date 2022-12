Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus może opuścić kilka meczów z powodu kontuzji kolana. Zawodnik zmaga się z kontuzją uszkodzenia więzadła przyśrodkowego.

Kontuzja Gabriela Jesusa mocno komplikuje plany Arsenalu

Brazylijczyka czeka operacja, po której rekonwalescencja ma potrwać kilka miesięcy

Angielski klub będzie w styczniu zmuszony pozyskać nowego napastnika

Kontuzja kolana Gabriela Jesusa komplikuje plany Arsenalu

Gabriel Jesus to jedna z kluczowych postaci Arsenalu w tym sezonie. Nowe wieści na temat zawodnika pojawiły się w angielskich mediach.

The Telegraph podaje, że brazylijski zawodnik będzie musiał przejść operację. Po niej zawodnika może czekać nawet kilkumiesięczna rekonwalescencja. Gabriel Jesus będzie mógł wrócić do gry w drugiej połowie roku.

W związku z powyższym Arsenal będzie w styczniu zmuszony do tego, aby szukać wzmocnień w ofensywie. Nowy piłkarz miałby wypełnić lukę w związku z nieobecnością reprezentanta Brazylii.

W tej kampanii Gabriel Jesus wystąpił łącznie w 14 meczach ligi angielskiej, strzelając w nich pięć goli. Ponadto zaliczył sześć asyst. Obecny kontrakt zawodnika z ekipą z Emirates Stadium obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Brazylijski napastnik dołączył do Arsenalu latem tego roku z Manchesteru City. Suma transakcji z udziałem Gabriela Jesusa wyniosła 52,2 miliona euro. Był to najdroższy transfer londyńskiego klubu latem. Ponadto do Arsenalu trafili: Oleksandr Zinczenko, Fabio Vieira, Marquinhos, czy Matt Turner.

