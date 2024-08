Fulham ściągnęło norweskiego pomocnika z Burnley, spora kwota transferu

Fulham osiągnęło porozumienie z Burnley w sprawie norweskiego pomocnika. Sander Berge przeniósł się do londyńskiego klubu na zasadzie definitywnego transferu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sander Berge i James Maddison

Sander Berge trafił do Fulham

Fulham FC pracuje nad wzmocnieniem składu przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Klub z Londynu chce aktywnie wykorzystać ostatnie dni na rynku. W czwartek klub Premier League potwierdził pozyskanie Sandera Berge. Piłkarz miniony sezon spędził w Burnley FC, z którym nie zdołał się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii.

Reprezentant Norwegii przenosi się na Craven Cottage za 20 milionów funtów plus ewentualną premię w wysokości 5 mln funtów. Berge podpisał pięcioletni kontrakt, który wiąże go z klubem do lata 2029 roku. Umowa zawiera również opcję przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy. Środkowy pomocnik w Fulham będzie nosić koszulkę z numerem 16.

Manchester United również wyrażał zainteresowanie Norwegiem. 26-latek jednak zdecydował się na przeprowadzkę do Fulham. – To fantastyczne uczucie. Przez ostatnie kilka tygodni trochę się wahałem, ale w końcu siedzę w koszulce Fulham na tym pięknym stadionie – powiedział Berge w rozmowie z klubowymi mediami. Piłkarz w poprzedniej kampanii Premier League rozegrał 37 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.

There we land! ✈️ pic.twitter.com/nmEwlymbDl — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 22, 2024

Fulham nowy sezon ligowy rozpoczął od wyjazdowej porażki z Manchesterem United (0:1). Podopieczni Marco Silvy już w najbliższą sobotę podejmą Leicester City, które z kolei podzieliło się punktami z Tottenhamem Hotspur (1:1) na King Power Stadium.