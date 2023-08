fot. Imago/Nick Potts Na zdjęciu: Sir Alex Ferguson

Manchester United ściągnął tego lata Rasmusa Hojlunda, Andre Onanę oraz Masona Mounta

Na inaugurację Czerwone Diabły ograły Wolverhampton 1-0

Sir Alex Ferguson wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej

Legendarny szkoleniowiec pozytywnie ocenił letnie działania

Manchester United w zeszłym sezonie zajął trzecie miejsce w Premier League i wrócił do Ligi Mistrzów. Rozbudziło to apetyty na Old Trafford. Celem na rozpoczętą niedawno kampanię jest walka o mistrzowski tytuł.

Tego lata Czerwone Diabły ściągnęły Rasmusa Hojlunda, Andre Onanę oraz Masona Mounta. Wzmocnione zostały tym samym pozycje, które tego najbardziej potrzebowały. Sir Alex Ferguson ocenił działania klubu na rynku transferowym.

– Myślę, że Ten Hag wykonał fantastyczną pracę. Od razu zabrał się do pracy, sprowadził swoich zawodników i jeśli wprowadzi środkowego napastnika szybko, to będą naprawdę solidnym zespołem. Tego im brakowało w ostatnich latach, środkowego napastnika. Pozostała część zespołu i jego zestawienie są bardzo dobre. Ten Hag ma doświadczenie w defensywie.

– Fundamenty zawsze uzupełnia się swoim bramkarzem i środkowym napastnikiem. Nowy bramkarz jest bardzo atletyczny, a jeśli chodzi o nowego napastnika, to mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje.

– Nie ma sensu, aby tu przychodzili, jeśli nie rozumieją, jakie są oczekiwania. Oczekiwania w tym klubie są ogromne. Każdy piłkarz, którego sprowadzaliśmy za moich czasów, a przynajmniej większość z nich, akceptowała ten fakt. Nie ma sensu przychodzić do Manchesteru United, jeśli nie masz własnych oczekiwań i nie bierzesz odpowiedzialności za własne występy – wspomniał.

