fot. Imago / Laci Perenyi Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Manchester United miał plan, aby pozyskać tego lata Benjamina Pavarda

Sky Sports przekonuje, że transakcja jest dzisiaj mało prawdopodobna ze względu na to, że wysypał się temat transferu Harry’ego Maguire’a

Możliwe, że klub z Old Trafford będzie skazany na Anglika w kampanii 2023/2024

Maguire będzie walczył o skład w Man Utd

Manchester United miał plan, aby dokonać zmian w swojej defensywie. Przedstawiciel Premier League chciał rozstać się z Harrym Maguire’em, aby pozyskać Benjamina Pavarda. Sternicy Czerwonych Diabłów jednak nie zrealizują swojego celu.

Sky Sports przekonuje, że po tym, jak nie doszedł do skutku transfer reprezentanta Anglii do West Ham United, to mało prawdopodobne jest, aby obrońca Bayernu Monachium trafił na Old Trafford.

Man Utd w drugiej kolejce ligi angielskiej zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 18:30.

