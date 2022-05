Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United poległ w 35. kolejce Premier League z Brighton&Hove Albion 0:4 i definitywnie stracił szansę na awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. To może spowodować odejście Cristiano Ronaldo z zespołu Czerwonych Diabłów. Do pozostania na Old Trafford Portugalczyka gorąco namawia jednak sir Alex Ferguson.

Już przed starciem z Mewami, szanse Manchester United na zajęcie 4. miejsca w Premier League były jedynie czysto matematyczne. Czerwone Diabły, które na koncie miały dwa spotkania więcej od bezpośrednich rywali do czwartej pozycji, musiały wygrać dwa ostatnie spotkania, licząc jednocześnie na to, że Arsenal i Tottenham do końca rozgrywek nie będą już punktować. Pewnym utrudnieniem w tej sytuacji był fakt, że Kanonierzy i Koguty mają jeszcze do rozegrania zaległe, bezpośrednie spotkanie. Brighton&Hove Albion rozbił jednak MU, wygrywając aż 4:0, dzięki czemu kwestia braku awansu 20-krotnych mistrzów Anglii do Champions League w przyszłym sezonie, została w końcu rozstrzygnięta.

Brak promocji do tych najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek może oznaczać odejście z Old Trafford Cristiano Ronaldo, który już wcześniej kręcił nosem na ewentualne występy w Lidze Europy bądź co gorsza, w Lidze Konferencji Europy. Były gwiazdor MU, Dymitar Berbatow przyznał niedawno, że tylko awans do LM może przekonać Portugalczyka do pozostania w Manchesterze. “Daily Mirror” donosi jednak, że wcale nie musi tak być.

CR7 od momentu powrotu do United jest w stałym kontakcie z legendarnym menedżerem, sir Aleksem Fergusonem, który jest jego sąsiadem w hrabstwie Cheshire. Obaj panowie spotykają się dość często, wspólnie starając się opracować plan naprawczy, aby MU znów było liczącym się zespołem w Anglii, a także w Europie. Szkocki szkoleniowiec uważa, że Czerwone Diabły mogą na powrót być wielkie tylko z Ronaldo w składzie i od dłuższego czasu czyni starania, aby przekonać go do pozostania w klubie. Jak pisze “Daily Mirror”, Ferguson uważa, że Ronaldo powinien zostać, aby “uchronić swoje dziedzictwo”.

