Anthony Martial to zawodnik, który prawdopodobnie w styczniu zmieni barwy klubowe. Nowe informacje na temat Francuza przekazał The Sun. Piłkarzem są podobno zainteresowani decydenci Newcastle United i Juventusu.

Anthony Martial zimą prawdopodobnie będzie szukał dla siebie nowego klubu

Francuz jest rezerwowym w Man Utd

The Sun dał do zrozumienia, że zawodnik na brak ofert nie może narzekać

Martial nie daje rady w rywalizacji z Sancho i Ronaldo

Anthony Martial dołączył do ekipy z Old Trafford w 2015 roku z AS Monaco. Kosztował wówczas Man Utd mniej więcej 60 milionów euro. Ostatnio jednak zawodnik jest rezerwowym w angielskiej ekipie, co sprawia, że piłkarz myśli o zmianie klubu.

The Sun twierdzi, że sternicy Newcastle i Juventusu rozważają wypożyczenie piłkarza. Za takie rozwiązanie władze Czerwonych Diabłów oczekują siedmiu milionów euro.

Obecna umowa 26-latka z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Jest w nim jednak zawarta klauzula, umożliwiająca przedłużenie kontraktu o kolejne 12 miesięcy.

30-krotny reprezentant Francji od momentu, gdy trafił do Man Utd, rozegrał w tym zespole łącznie 268 spotkań, notując w nich 79 trafień i 50 asyst. W tym sezonie zawodnik rozegrał jednak tylko 10 spotkań, zdobywając w nich jedną bramkę.

Sytuacja Martiala w szeregach aktualnych wicemistrzów Anglii pogorszyła się od momentu, gdy latem ten zespół wzmocnili Jadon Sancho i Cristiano Ronaldo. Francuz nie zagrał w żadnym z czterech ostatnich meczów ligowych, a w boju z Arsenalem spędził na placu gry zaledwie dwie minuty.

