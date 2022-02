Fantasy Premier League: Salah razy dwa, Salah razy trzy

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Mohamed Salah (Liverpool)

To była udana seria zmagań w Fantasy Premier League. Szczególnie dla posiadaczy piłkarzy Liverpoolu. Dwóch zawodników The Reds przekroczyło barierę 25 oczek, natomiast kolejna dwójka zapisała na swoim koncie 14 punktów. Każdy, kto mianował swoim kapitanem Salaha lub Mane, mógł być zadowolony. A jeżeli pokusił się o wykorzystanie bonusu, tym większa była jego radość.

W 26. kolejce Fantasy Premier League Mohamed Salah wywalczył 28 punktów, natomiast Sadio Mane zapisał na swoim koncie 26 oczek

DGW sprawił, że wśród 11 najlepszych piłkarzy znalazło się aż pięciu zawodników Burnley

Lider klasyfikacji generalnej nie zaskoczył taktyką na GW26 i skorzystał z potrojenia dorobku swojego kapitana

Potrójny Salah

Każdy, kto powierzył Mohamedowi Salahowi opaskę kapitana, kończył kolejkę z uśmiechem na ustach. Oczywiście radość menedżerów, którzy nie wykorzystali opcji potrojenia dorobku Egipcjanina, była zdecydowanie mniejsza niż tych, którzy z tego bonusu skorzystali. W końcu lepiej mieć 84 punkty niż “zaledwie” 56, prawda? W GW26 doszło do absurdalnej sytuacji. Gracze ze “zwykłym” kapitanem mieli nadzieję, że ten nie zdobędzie zbyt wiele oczek, ponieważ to stawiało ich w gorszej pozycji niż wszystkich potrajających. Ciekawym zjawiskiem było także to, iż wyniki przekraczające 100 pkt najczęściej oznaczały… czerwoną strzałkę i spadek w klasyfikacji generalnej. By wyróżnić się na tle wszystkich Triple Salahów, należało zebrać wyjątkowo mocny skład.

Retweet if you Triple Captained Salah.#FPL — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) February 24, 2022

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

Wśród 11 najlepiej punktujących zawodników nie ma ani jednego przedstawiciela spoza grupy ekip z podwójną kolejką. DGW sprawiła, że w drużynie gwiazd FPL znalazło się aż pięciu piłkarzy Burnley! To wydarzenie wręcz historyczne. A kolejna seria gier to… kolejny DGW dla The Clarets. Posiadacze Weghorsta (14 pkt), Pope’a (13), Bena Mee (21), Robertsa (17) i Brownhilla (16) już zacierają ręce. Wspomniana piątka zgromadziła łącznie 81 oczek. W gronie the best of the best znaleźli się oczywiście wymienieni wyżej zawodnicy Liverpoolu. Salah okazał się królem całego GW. Egipcjanin wywalczył 28 punktów, o dwa więcej niż Sadio Mane. Natomiast Joel Matip i Virgil van Dijk dorzucili od siebie po 14 oczek. Pozostałe dwa miejsca należą do Londynu – Tottenham reprezentuje Harry Kane (15 pkt), a Crystal Palace Wilfried Zaha (17 pkt).

Let's hear it… 📣



👏 Who racked up their BEST ever #FPL score in GW26? 👏 pic.twitter.com/0X5eS3IhUN — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) February 25, 2022

Lider klasyfikacji generalnej

Gdzie po tej kolejce znajdziemy Daniela Massona-Abrahama, który wcześniej przez długi czas utrzymywał się na szczycie? Obecnie menedżer z RPA plasuje się na 9. lokacie. W tej kolejce wywalczył 145 punktów, do aktualnego lidera traci już 42 oczka. Pozycję na czele stawki zajmuje James Angelopoulos. Australijczyk, podobnie jak ogromna liczba wirtualnych trenerów, potroił dorobek Salaha. Ekipa Change Name wywalczyła 139 pkt i prowadzi z przewagą 31 oczek nad drugą drużyną, czyli BlatantFPL, prowadzoną przez Hege Westa.