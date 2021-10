Fantasy Premier League: Nowe rozdanie

Kolejka ostatniej szansy? Na pewno w przypadku Ole Gunnara Solskjaera? Niewykluczone, że oprócz Norwega kilku z naszych zawodników w ten weekend także powalczy o przedłużenie kontraktu. A może zamiast na tych, który zmarnowali już dostateczną liczbę szans, skupimy się na tych, którzy zasługują na debiut w naszej kadrze Fantasy Premier League.

Zapomnijmy o Ronaldo i (przynajmniej na razie) i Lukaku – czas na nowe rozdanie w ataku

Ci, którzy gwarantują punkty w obronie, reprezentują barwy Liverpoolu, Chelsea i Southampton

Dwóch bohaterów weekendu i Brazylijczyk, który gra z Norwich – to zestaw pomocników na GW10

Bramkarz: Edouard Mendy, Jose Sa, Alex McCarthy, Illan Meslier

Wyobraźcie sobie, że właśnie użyliście dzikiej karty. Po wielogodzinnej analizie w końcu ułożyliście skład, z którego jesteście dumni i… wasz bramkarz doznał kontuzji, która eliminuje go z gry na pięć miesięcy. Taka sytuacji spotkała wszystkich fanów talentu golkipera Brentfordu – David Raya uszkodził więzadła w kolanie. Kto jeżeli nie Hiszpan? Opcja premium – Edouard Mendy. Francuz kosztuje 6.2 miliona, a w dwóch najbliższych kolejkach Chelsea zmierzy się z Newcastle i Burnley, co może oznaczać dwa czyste konta The Blues. Jose Sa także wydaje się kuszącą propozycją. Portugalczyk jest warty pięć milionów, a Wilki czekają mecze z Evertonem i Crystal Palace, czyli wbrew pozorom spotkania z rywalami, którzy mają problem ze skutecznością z przodu.

Opcja budżetowa to Alex McCarthy, który został wyceniony na 4.5 mln. Chociaż defensywa Southampton nie należy do najbardziej szczelnych (12 straconych goli w dziewięciu potyczkach), atak Watfordu również regularnie przyprawia kibiców Szerszeni o ból głowy. W tym pojedynku większe szanse dajemy obronie Świętych. Gdzieś z oddali na czołówkę na swojej pozycji spogląda Illan Meslier. Golkiper Leeds w tym sezonie nie prezentuje się tak wybornie, jak w poprzednich rozgrywkach, jednak teraz powinniśmy wziąć pod uwagę jego angaż. Powód jest oczywisty – Leeds zagra z Norwich. Kanarki do tej pory tylko dwukrotnie zdołały zaskoczyć bramkarzy rywali.

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, ktoś z Chelsea, Tino Livramento

Szybki rzut oka na śródtytuł. Brzmi znajomo? To znowu oni! Ci, którzy gwarantują punkty, reprezentują barwy Liverpoolu, Chelsea i Southampton. Właściwie ten akapit moglibyśmy pominąć, ponieważ regularnie polecamy tych samych piłkarzy. Dlatego tym razem tylko wspomnimy o cenach, punktach zdobytych w poprzedni weekend i najbliższych rywalach:

TAA – 7.6, 10, Brighton

Antonio Rudiger 5.8, 9, Newcastle

Reece James – 5.6, 13, Newcastle

Ben Chilwell – 5.9, 12, Newcastle

Trevoh Chalobah – 4.9, 6, Newcastle

Thiago Silva – 5.5, 6, Newcastle

Tino Livramento – 4.4, 9, Watford

😇 Tino Livramento has only blanked once in the last 6 Gameweeks, in which he's registered:



⚽️ 1 goal

🅰️ 1 assist

❌ 3 clean sheets#FPL pic.twitter.com/yyWoacvc5g — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 25, 2021

Pomocnicy: Phil Foden, Mason Mount, Raphinha

Dwóch bohaterów weekendu i Brazylijczyk, który gra z Norwich – to zestaw pomocników na GW10. W poprzedniej serii gier Phil Foden i Mason Mount zdobyli odpowiednio 18 i 24 oczka, co sprawiło, że automatycznie znaleźli się na celowniku ogromnej grupy wirtualnych menedżerów. Cena obu panów poszła w górę – zawodnik City awansował na 8.2 miliona, natomiast piłkarz ze Stamford Bridge na 7.5. Warto? Zdecydowanie. Jednak tylko w jednym przypadku – jeżeli obaj Anglicy zdołają oprzeć się rotacji. Wydaje się, że w ten weekend żaden z nich nie straci miejsca w podstawowym składzie. Na pewną pozycję w jedenastce na pewno może liczyć Raphinha (6.7 mln). Paw z Kraju Kawy jest dostępny do dyspozycji Marcelo Bielsy i nie omieszka sprawdzić, czy defensywa Norwich już otrząsnęła się po siedmiu straconych bramkach w pojedynku z Chelsea.

🔢 9.9% ownership

📈 31 points in the last three GWs

🏟 Crystal Palace up next



Is it time to bring in Phil Foden?#FPL pic.twitter.com/saJEFtYPoT — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 27, 2021

Napastnicy: Jamie Vardy, Michail Antonio, Ivan Toney

Gdy Ronaldo dołączył do United, byliśmy przekonani, że zarówno on, jak i Salah to zawodnicy, bez których nie warto kontynuować rywalizacji w Fantasy Premier League. O ile co do reprezentanta Egiptu ani trochę się nie myliliśmy, o tyle CR7 rozczarował nas w wyjątkowy sposób i albo już się go pozbyliśmy, albo właśnie jesteśmy w trakcie wymiany Portugalczyka na innego snajpera. Kto w zamian? Opcja najdroższa – Jamie Vardy. Anglik jest w pełni sił, ma na koncie już 57 punktów (drugie miejsce w klasyfikacji generalnej) i gwarantuje przynajmniej sześć punktów na mecz. Czy to przekonuje was, by sięgnąć po zawodnika wycenionego na 10.8 miliona?

📈 #FPL PRICE RISES 📈



£6.6m – Ivan Toney

£6.4m – Joao Cancelo

£5.6m – Reece James pic.twitter.com/jadC9wOkxR — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 28, 2021

Jeżeli nie chcecie tak głęboko sięgać do kieszeni, za 8.2 mln kupicie Michaila Antonio. Reprezentant Jamajki w ostatniej kolejce wpisał się na listę strzelców i w swoim dorobku ma już sześć trafień. West Ham czeka wyjazdowa potyczka z Aston Villą, która nie zakończyła żadnego z trzech ostatnich pojedynków na zero z tyłu. Nie dysponujecie kwotą większą niż siedem milionów? Proszę bardzo – wykładacie na stół jedyne 6.6 miliona i cieszycie się zielonym kalendarzem Ivana Toneya. Napastnik Brentfordu sprawdzi defensywy kolejno Burnley, Norwich i Newcastle.