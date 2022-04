Fantasy Premier League: Nikt nie tęskni za Salahem

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Salah who? Od trzech kolejek w Fantasy Premier League jest tylko jeden król. Koronę przejął Heung-min Son, który w tym okresie zgromadził aż 48 punktów. W ten weekend Koreańczyk ustrzelił hat-tricka i sięgnął po tytuł najlepszego piłkarza kolejki. Kto nie ma Sona, ten… zaraz będzie go miał.

Ten, kto zastąpił Salaha Sonem, nie ma powodów, żeby tęsknić za Egipcjaninem

Wysokie zwycięstwo nad Southampton zrobiło swoje – wśród najlepszej 11 znalazło się miejsce dla trzech piłkarzy Chelsea

Menedżer 32. kolejki Fantasy Premier League miał w składzie duet najlepiej punktujących zawodników

Son Boży

Przed 32. kolejką Fantasy Premier League zastanawiałem się, czy powinniśmy pozbyć się Mohameda Salaha, a jeżeli tak, to kim należy go zastąpić. Sam nie byłem do końca przekonany co do sprzedaży Egipcjanina, więc zostawiłem go w kadrze, a on odwdzięczył mi się pięcioma punktami. Zawsze coś. Natomiast jak poradzili sobie ci, którzy mieli wejść w jego buty?

Heung-min Son – 21 punktów, tytuł King of the Gameweek

James Maddison – 6 pkt

Kevin De Bruyne – 9 pkt

Luis Diaz – 1 pkt

Jarrod Bowen – 2 pkt

No więc tak – jeżeli sprzedaliście Salaha i zastąpiliście go Sonem, dokonaliście kapitalnego wyboru. Po takim występie Koreańczyka zapewne nie zatęsknicie za Faraonem i już do końca sezonu nie postanowicie go odzyskać. Chociaż… Liverpool ma przed sobą jeszcze jedną podwójną kolejkę – w DGW36 The Reds zmierzą się z Tottenhamem i Aston Villą. Być może to właśnie wtedy Egipcjanin znowu pojawi się w waszej kadrze.

#FPL points since GW26:



81 – Son

80 – Kane

62 – Kulusevski

57 – Doherty

53 – Cash

44 – Salah pic.twitter.com/Vg4763BogP — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 10, 2022

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

Wysokie zwycięstwo nas Southampton zrobiło swoje – wśród najlepszej 11 znalazło się miejsce dla trzech piłkarzy Chelsea. Mount, Werner i Alonso zdobyli łącznie 47 punktów. W drużynie kolejki mamy także dwóch przedstawicieli Tottenhamu – Son Heung-min, który sięgnął po tytuł King of the Gameweek, zapisał na swoim koncie aż 21 oczek, natomiast Hugo Lloris wzbogacił swój dorobek o 10 pkt. Również Brentford wysłał na paradę zwycięzców duet graczy – Bryan Mbeumo zgarnął 13 punktów, a Ivan Toney wykręcił o jedno oczko mniej. Jednoosobowa reprezentacja stała się udziałem Brightonu (Mwepu), Evertonu (Mykołenko), Leicester (Dewsbury-Hall) i Newcastle (Burn). Tym razem wśród gwiazd nie uświadczymy zawodników Arsenalu, City, Liverpoolu i United.

Menedżer kolejki i lider klasyfikacji generalnej

Jeżeli przed GW32 zastanawialiście się, komu powierzyć opaskę i nie wybraliście ani Koreańczyka z Tottenhamu, ani Anglika z Chelsea, najprawdopodobniej nie jesteście zadowoleni ze swojej decyzji. Neha Purohit, czyli najlepszy menedżer tej kolejki Fantasy Premier League, miał w składzie obu piłkarzy, a swoim kapitanem mianował Sona i tym sposobem, zakończył zmagania z 133 punktami na koncie. W ekipie Mihir2 znalazło się miejsce także dla Alonso, Toneya i Llorisa, czyli trzech kolejnych zawodników z dwucyfrowym wynikiem.

Give it up for our Manager of the Week! 👏



The midfield and attack are full of goals!#FPL pic.twitter.com/kBgk6vfROs — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 11, 2022

A co słychać na samej górze? Håkon Mangersnes utrzymał pozycję lidera, jednak jego przewaga nad kolejnym menedżerem stopniała do najmniejszej możliwej różnicy. Christopher Post, czyli 2. zawodnik klasyfikacji generalnej FPL, w tej serii gier zgromadził 90 punktów. Nie przeszkodziło mu w tym nawet to, że aż trzech zawodników z jego składu zakończyło kolejkę z dorobkiem mniejszym lub równym 1 pkt.