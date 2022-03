Fantasy Premier League: Nigdy nie ufaj Burnley

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Maxwel Cornet (Burnley, Premier League)

Jeżeli zastanawialiście się, czy istnieje dekalog Fantasy Premier League, odpowiadam: nie wiem, choć się domyślam. Przyjmijmy, że ktoś już stworzył zbór najważniejszych przykazań FPL. I na pewno umieścił w nim przepisy dotyczący ekipy prowadzonej przez Seana Dyche’a. Nigdy nie ufaj Burnley. Nigdy. Nawet gdy Ben Mee w poprzedniej serii gier zdobył 21 punktów, a Wout Weghorst i Maxwel Cornet mają przed sobą podwójną kolejkę.

Zapamiętajcie – nigdy więcej zawodników Burnley. Nawet wtedym, gdy mają podwójną kolejkę

Nie tyczy się to reprezentantów Polski. Matty Cash był drugim najlepiej punktującym piłkarzem 27. serii gier Fantasy Premier League

Kapitan? Byle nie Wout Weghorst. A poza tym może być Jamie Vardy, nawet taki z ławki rezerwowych, co udowodnił Manager of the Week

Bajeranci z Turf Moor

Szanowny menedżerze Fantasy Premier League! Burnley jest słabe. No przecież, nie wiedziałeś? 18. miejsce, strefa spadkowa, tam nie ma mocnych drużyn. Każdy to wiedział, ale prawie każdy miał w składzie przynajmniej jednego zawodnika The Clarets. Niektórzy zaufali Nickowi Pope’owi, inni postawili na Bena Mee. Pewna grupa skorzystała z usług Maxwela Corneta, natomiast znaczna część wirtualnych trenerów przyznała opaskę kapitańską Woutowi Weghorstowi. Podwójna kolejka to idealna okazja na solidne powiększenie dorobku. Zakładając, że w jedenastce mogliśmy umieścić trzech piłkarzy Seana Dyche’a, DGW oznaczał, że taki tercet oferuje nam łącznie sześć “slotów” punktowych. Całkiem sporo, prawda?

Burnley #FPL points GW27:



3pts – Wout Weghorst

3pts – Ben Mee

3pts – Connor Roberts

2pts – James Tarkowski



A classic Double Gameweek trap 😱 pic.twitter.com/iXI7ARIPai — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 1, 2022

Jak to szło? “A classic Double Gameweek trap”. Pope – pięć punktów. Mee – trzy punkty i kontuzja. Cornet – trzy punkty, nie zagrał w pierwszym meczu. Weghorst – trzy punkty, z opaską sześć. Nigdy więcej zawodników Burnley. Nigdy. Nawet gdy mają DGW. Szczęśliwi ci, którzy wzięli ich tylko przy okazji Free Hita i nie muszą użerać się z nimi w następnych kolejkach. Inni planują jak najszybsze pożegnanie z bajerantami z Turf Moor.

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

Co łączy wszystkich obecnych w jedenastce kolejki, oprócz tego, że są w jedenastce kolejki? Żaden z nich nie jest zawodnikiem Burnley. Kibice The Clarets, wybaczcie, ale wasi ulubieńcy oszukali setki tysięcy graczy Fantasy Premier League. No więc tak – nie mamy ani jednego gracza z Turf Moor, ale za to mamy między innymi aż trzy duety. Podwójna reprezentacja przybywa do nas z Tottenham Hotspur Stadium (Doherty i Kane), St Mary’s (Romeu i Walker-Peters), a także Villa Park (Cash i Mings). Oprócz tego wśród gwiazd GW27 znajdziemy przedstawiciela Watfordu (Foster), Newcastle (Schar), Crystal Palace (Schlupp – tak, on żyje), Leicester (Vardy – tak, on też żyje) i West Hamu (Soucek). Najwięcej oczek w tej serii gier wywalczył Matt Foherty, który zgarnął 18 punktów, natomiast pozycja numer dwa należy do naszego Matty’ego Casha (14 oczek).

Two legendary #FPL forwards bring home the points 😍



Your @budfootball Kings of Gameweek 27 👑 pic.twitter.com/DDKnZlI7f6 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 2, 2022

Menedżer kolejki i lider klasyfikacji generalnej

Mamy tu fana reprezentacji Polski – Yazeed Hamod, najlepszy menedżer kolejki, znalazł w swoim składzie miejsce dla dwóch Biało-Czerwonych. Manager of the Week skorzystał z usług Matty’ego Casha i Jana Bednarka, którzy łącznie zdobyli dla niego 20 punktów. Co ciekawe, (na szczęście) w drużynie nie pojawili się piłkarze Burnley. I dobrze. Hamod popisał się dosyć zaskakującym wyborem kapitana, ponieważ powierzył opaskę Jamiemu Vardy’emu. Snajper Lisów pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie starcia z… Burnley, jednak zdołał zdobyć bramkę i zaliczyć asystę przy trafieniu Maddisona. Na czele klasyfikacji generalnej utrzymał się James Angelopoulos. Nawet mimo tego, że kompletnie nie trafił z kadrą wybraną przy użyciu Wildcarda i nawet mimo tego, że kapitanem ekipy Change Name był dobrze nam znany Wout Weghorst.