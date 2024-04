SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Goldbridge skrytykował Ten Haga

Znany fan zarzucił menedżerowi złe decyzje

Wpisy polubił Alejandro Garnacho

Garnacho zgadza się z krytyką fana odnośnie decyzji Ten Haga

Manchester United miał spore problemy w sobotniej rywalizacji z Bournemouth. Ostatecznie Czerwonym Diabłom udało się uratować remis, dzięki dwóm trafieniom Bruno Fernandesa, ale podopieczni Erika ten Haga dwukrotnie musieli gonić wynik. Po końcowym gwizdku na menedżera oraz zespół spadła fala krytyki.

Alejandro Garnacho został zmieniony przez Amada Diallo tuż na początku drugiej połowy gry. Takie działanie Ten Haga najwyraźniej nie przypadło do gustu Argentyńczykowi, który po meczu postanowił polubić dwa posty w mediach społecznościowych znanego kibica United, Marka Goldbridge’a, który ostro skrytykował decyzję Ten Haga o zmianie Garnacho, a także jego komentarz po meczu.

– Garnacho to jeden z naszych najlepszych zawodników w tym sezonie. Słaba pierwsza połowa, ale zdjęcie go w przerwie z tego powodu to żart. Wielu radziło sobie znacznie gorzej tydzień w tydzień i nadal jest na boisku – napisał Goldbridge.

– Ten Hag subtelnie obwinia Garnacho na konferencji prasowej po meczu… Niezbyt dobrze wygląda rzucanie oskarżeń pod adresem 19-latka, który w tym sezonie naprawdę dobrze grał. Ale ponownie, wyraźnie boi się zdenerwowania więcej zarabiających – dodał.