Everton w piątek 17 listopada 2023 roku został ukarany przez władze Premier League odjęciem 10 punktów. To następstwo złamania zasad fair-play. Według Daily Mail na tym może się nie skończyć.

fot. Imago / Isaac Parkin Na zdjęciu: Everton

Ciemne chmury zebrały się na Evertonem

Klub z Liverpoolu został ukarany ostatnio odjęciem 10 punktów za złamanie przepisów finansowego fair-play

Daily Mail przekonuje, że angielska ekipa może być objęta dodatkowymi sankcjami

Kibice The Toffees mogą być załamani tym, co dzieje się wokół klubu

Everton zagrożony odjęciem kolejnych punktów

Everton od piątku znalazł się w trudnej sytuacji. Ekipa z Anglii złamała przepisy finansowe Premier League. Jednocześnie została ukarana odjęciem 10 punktów, co skutkuje tym, że The Toffees spadli do strefy spadkowej.

Daily Mail przekazał natomiast, że po tym, jak szokujące wiadomości ujrzały światło dzienne, to Burnley, Leeds i Leicester City planują pozwać Everton. Chcą jednocześnie odzyskać 300 milionów funtów za niestosowanie się wcześniej do wytycznych. Źródło podaje wprost, że obecny zarząd The Toffees nie ma wystarczających środków, aby wypłacić wymienionym klubom odszkodowanie.

777Partners, prowadzące rozmowy w sprawie przejęcia klubu z Liverpoolu, może przekazywać około 20 milionów funtów miesięcznie na pokrycie kosztów funkcjonowania klubu. Tym samym nie jest przygotowane na pokrycie kwoty rekompensaty. Niespełnienie przez Everton żądań finansowych przez wspominane wcześniej kluby, może spowodować automatyczne odebranie klubowi kolejnych dziewięciu punktów. Ponadto klub ma być objęty zewnętrzne zarządzanie.

