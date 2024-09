Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Erik ten Hag: Marcus Rashford zasłużył na tego gola

Manchester United w sobotnie popołudnie inaugurował zmagania w 4. kolejce rozgrywek Premier League. „Czerwone Diabły” tego dnia mierzyły się na wyjeździe z Southampton. Mecz ostatecznie poszedł po myśli podopiecznych Erika ten Haga, którzy odnieśli okazałe zwycięstwo nad beniaminkiem (3:0).

Jednym z bohaterów tego meczu był Marcus Rashford. Angielski zawodnik wpisał się na listę strzelców, zdobywając bramkę niezwykłej urody. W pomeczowej rozmowie z „BBC Sport” dało się odnieść wrażenie, że Erik ten Hag odetchnął z ulgą po golu wychowanka Manchesteru United. Szkoleniowiec przyznał, że zawodnik ciężko pracował, aby wreszcie się przełamać.

– To bardzo ważne, abyśmy nie zwracali uwagi na to, co mówi świat zewnętrzny, ale było tam zbyt dużo negatywnych wypowiedzi wobec Marcusa – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Marcus stworzył dwie sytuacje w meczu z Liverpoolem, w pozostałych meczach tego sezonu grał bardzo dobrze. Zasłużył na tego gola. Musiał natomiast na to pracować. To właśnie robi i otrzymał za to nagrodę – kontynuował Holender.

– Kiedyś jeden z napastników mówił o butelce keczupu. Kiedy zaczyna lecieć, to jest tego coraz więcej. Marcus strzelił już wiele goli dla Manchesteru United. Jak na jego wiek ta liczba jest niesamowita i mam nadzieję, że zdobędzie ich więcej – dodał.

Manchester United w najbliższy wtorek przystąpi do rywalizacji w Pucharze Ligi Angielskiej. „Czerwone Diabły” tego dnia bowiem zmierzą się przed własną publicznością z Barsnley.

