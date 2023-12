fot. Imago / Colorsport Na zdjęciu: Gary Neville

Manchester United aktualnie traci 10 punktów do pierwszego Liverpoolu

Ostatnio krytycznych słów na temat klubu z Old Trafford nie szczędził Gary Neville w podcaście Sky Sports

Angielski zespół ma za sobą bolesną porażkę z Bournemouth, zajmującym 14. miejsce

Gary Neville o Manchesterze United

Manchester United aktualnie ma na swoim koncie 27 punktów. W trakcie minionego weekendu zespół Erika ten Haga uległ wysoko Bournemouth (0:3). Tymczasem były reprezentant Anglii ocenił sytuację w klubie z Old Trafford.

– W tej chwili po prostu czekamy, aż pojawią się nowi właściciele. Ludzie mówią: “Nie można winić Glazerów za to czy tamto”, a całą winę za to wszystko można zrzucić wyłącznie na kierownictwo. Nie mają dyrektora sportowego. Nie mają nikogo, kto mógłby odmówić trenerowi – mówił Gary Neville w jednym z podcastów na Sky Sports.

– Kiedy menedżerowie Manchesteru United zyskają trochę władzy, przejmują selekcję i zaczynają pozyskiwać zawodników, to stają się bardziej wpływowi, niż powinni. Inne kluby mają naprawdę kompetentne wydziały sportowe. Fakt, że Manchester United przez 10 lat nie był w stanie zapewnić przywództwa, wskazówek i siły podczas rekrutacji. To powinno być wyrzutem sumienia Glazerów. 300-400 milionów funtów jednorazowo, trzy lub cztery razy w ciągu 10 lat, to kompletna porażka. To leży na sumieniu właścicieli. Dlatego Sir Jim Ratcliffe będzie kierował działem sportu. Glazerowie wiedzą, że nie mogą tego zrobić – dodał Anglik.

Neville wypowiedział się również na temat opiekuna Man Utd. – Tak, Erik ten Hag powinien spisać się lepiej. Tak, Anthony Martial w ataku jest absurdalny. Nie ma stylu gry. Zawodnicy muszą grać znacznie lepiej, niektóre występy, zarówno indywidualne, jak i zespołowe, są chaotyczne. Wynik meczu z Bournemouth jest wstydem, nie mogę w to uwierzyć. Bournemouth jest świetne, ale to nie powinno się zdarzyć. Jednak ciągłe niepowodzenia przez 10 lat są winą Glazerów – rzekł były zawodnik Manchesteru United i reprezentacji Anglii.

