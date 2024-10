Newcastle straci Eddiego Howe’a? Potentat zagiął na niego parol

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Eddie Howe kandydatem na nowego trenera Manchesteru United

Eddie Howe to jeden z najbardziej cenionych trenerów na Wyspach Brytyjskich. 46-letni szkoleniowiec jest przymierzany do posady selekcjonera reprezentacji Anglii, gdzie wciąż nie wytypowano stałego następcy Garetha Southgate’a. Przypomnijmy, że drużyną Synów Albionu tymczasowy opiekuje się Lee Carsley, który wcześniej prowadził kadrę do lat 21. Eddie Howe podobno jednak nie jest zainteresowany zastąpieniem Irlandczyka.

Menedżer Newcastle United jest rozchwytywany, ponieważ jego nazwisko wymienia się również w kontekście przejęcia Manchesteru United. Jak donosi brytyjski dziennik “Daily Express”, Czerwone Diabły monitorują rynek trenerski i mają 46-latka na swojej liście kandydatów. Nie wiadomo, czy Eddie Howe byłby chętny na podjęcie wyzwania na Old Trafford, ale na pewno przeanalizowałby ofertę od angielskiego giganta.

Od kilku tygodni posada Erika ten Haga w Manchesterze United wisi na włosku. Zespół Red Devils zawodzi bowiem pod wodzą holenderskiego szkoleniowca, a jeśli gra ekipy Czerwonych Diabłów nie ulegnie poprawie, to włodarze 20-krotnego mistrza Premier League dokonają roszady na stanowisku trenera. Drużyna z Old Trafford póki co uzbierała zaledwie 8 punktów, przez co zajmuje odległe 14. miejsce w ligowej tabeli.

Eddie Howe z powodzeniem opiekuje się Newcastle United od listopada 2021 roku. 46-letni Anglik poprowadził zespół Srok w 134 spotkaniach, z czego 67 wygrał, 30 zremisował oraz 37 przegrał. Wcześniej ceniony menedżer trenował dwa inne kluby – Bournemouth i Burnley.