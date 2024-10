Howe zdecydował ws. przyszłości. Jest przymierzany do reprezentacji Anglii

Eddie Howe odrzucił możliwość pracy w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Według portalu The Telegraph trener nie ma zamiaru w najbliższym czasie odchodzić z Newcastle.

Źródło: The Telegraph

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Anglia musi szukać dalej, Howe zostanie w Newcastle

Reprezentacja Anglii od czasu zakończenie Mistrzostw Europy 2024 szuka nowego selekcjonera. Gareth Southgate zdecydował się rozstać z angielską federacją po przegranym finale Euro z Hiszpanią. Obecnie obowiązki tymczasowego szkoleniowca pełni Lee Carsley.

Synowie Albionu pod wodzą Irlandczyka rozegrali jak dotąd 3 mecze w Lidze Narodów, z których wygrali dwa spotkania i raz przegrali. Porażka przydarzyła im się w starciu z Grecją, co zostało uznane za dużą kompromitację. Po meczu w mediach pojawiły się ponowne dyskusje ws. wyboru nowego selekcjonera. Jak się okazuje, angielska federacja ma na liście życzeń kilka nazwisk.

Jednym z nich jest między innymi Eddie Howe, czyli obecny trener Newcastle. Portal The Telegraph dotarł do informacji, które sugerują, że 46-latek nie jest zainteresowany pracą z reprezentacją. Według nich Howe nie ma zamiaru opuszczać klubu i wiąże swoją przyszłość ze Srokami. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że w grze o posadę selekcjonera pozostał m.in. Thomas Tuchel.

Według najnowszych informacji dziennika BILD były trener Bayernu Monachium prowadzi obecnie rozmowy z angielską federacją. Warto również pamiętać, że Tuchel to jeden z kandydatów do pracy w roli menadżera Manchesteru United.

Howe w Newcastle pracuje od listopada 2021 roku. Jego największym sukcesem na St. James Park było zajęcie 4. miejsce w Premier League i gra w Lidze Mistrzów. Łącznie prowadził The Magpies w 134 meczach, z których wygrał 67 spotkań.