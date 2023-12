IMAGO / PA Images/ Peter Byrne Na zdjęciu: Everton

Everton wylądował w strefie spadkowej Premier League – to efekt kary odjęcia punktów

The Toffees naruszyli zasady stabilności finansowej, co spowodowało reakcję władz ligi

Klub z Liverpoolu może otrzymać kolejną karę, ale na razie sytuacja jest bliższa pozytywnego rozstrzygnięcia

Premier League. Everton może uniknąć kolejnej kary

Władze Premier League nie miały złudzeń – Everton w ciągu trzech ostatnich lat stracił 124,5 mln funtów i tym samym przekroczył dopuszczalną granicę wynoszącą 105 mln, łamiąc zasady dotyczące zysków i stabilności finansowej. Naruszenie przepisów oznaczało dla The Toffees karę wynosząca minus dziesięć punktów. Ekipa z niebieskiej części Merseyside ma w dorobku tylko cztery oczka i wylądowała w strefie spadkowej.

Dodatkowo Burnley, Leeds and Leicester postanowiły pozwać Everton – tercet klubów domagał się od The Toffees aż 300 milionów funtów. Jednak jak informuje Mail Sport, wspomniane ekipy postanowił wycofać pozew i będą próbować wynegocjować zadowalającą ugodę, co pozwoli drużynie z Goodison Park uniknąć kolejnej kary odjęcia punktów.

Na razie Everton postanowił odwołać się od decyzji odjęcia punktów przez Premier League, co spowoduje przedłużenie rozwiązania się całej sprawy.