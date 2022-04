Pressfocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United przegrał z Arsenal FC 1:3 w meczu 34. kolejki Premier League. Tym samym szanse Czerwonych Diabłów na udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie stopniały do minimum. Zdaniem Diego Dalota to wszystko przez niedojrzałość jego i kolegów.

Manchester United poległ z Arsenalem, mimo faktu, że stworzył sobie podobną liczbę okazji bramkowych

Zdaniem Diego Dalot, MU jest mało energicznie i nie potrafi dominować

Mimo spadku na 6. miejsce, portugalski obrońca wciąż wierzy w awans do Ligi Mistrzów

Manchester United mocno nieskuteczny

Starcie na The Emirates Stadium było niezwykle wyrównane, wszak oba zespoły oddały po 14 strzałów na bramkę. Manchester United był jednak bardzo nieskuteczny. Gracze Ralfa Rangnicka nie wykorzystali bowiem rzutu karnego (pudło Bruno Fernandesa). Po analizie VAR nie uznano również trafienia Cristiano Ronaldo. Z kolei Arsenal nie miał większych problemów pod bramką United. Już po pół godziny gry prowadził 2:0 (bramki Nuno Tavaresa i Bukayo Saki), a mógł i 3:0, tylko, że trafienie Edwarda Nketiaha nie zostało uznane.

W drugiej części rywalizacji piłkarzom Mikela Artety udało się jednak po raz trzeci umieścić piłkę w bramce MU. Uczynił to Granit Xakha w 70. minucie. Prawy obrońca 20-krotnych mistrzów Anglii, Diogo Dalot nie miał wątpliwości, że jego zespół przegrał w Londynie przez brak dojrzałości w grze.

Liga Mistrzów się oddala

– To była dla nas lekcja, jeśli mam być szczery – przyznał Portugalczyk przed kamerami MUTV. – Niektórzy mogą powiedzieć, że mamy pecha, a niektórzy, że nie gramy wystarczająco dobrze. Absolutnie rozumiem frustrację kibiców, którzy przyjechali z daleka, aby obejrzeć nasz mecz.

– Musimy dojrzeć jako zespół i być bardziej energicznymi w naszych poczynaniach. Musimy chcieć bardziej niż rywal dominować na boisku. To musimy się jednak zacząć od naszych codziennych wysiłków. Nie można mieć nadziei, że sprawy same się poprawią. Nie możesz tylko grać dla MU, musisz dla niego grać bardzo dobrze. To standard od kiedy tu jestem – dodał.

Dalot podkreślił również, że nikt na Old Trafford nie zwątpił jeszcze w to, że United będą grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Nawet mimo faktu, że po 34. kolejkach są na 6. miejscu w tabeli ligi angielskiej i do czwartego miejsca tracą już sześć “oczek”. – Trudno to zaakceptować, bo ten klub od zawsze należał do Champions League. Póki będzie to matematycznie możliwe, będziemy w to wierzyć do końca – zapewnił.

