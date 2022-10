Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Crystal Palace

Mecz Crystal Palace – Wolverhampton był jednym z dwóch wtorkowych w 12. kolejce Premier League. W Londynie 2:1 triumfowali gospodarze.

Crystal Palace przegrywało z Wolverhampton

Londyńczycy wygrali jednak 2:1

Londyńczycy awansowali na dziesiąte miejsce w tabeli Premier League

Niepozornie interesujące starcie w Londynie

Na wtorkowy wieczór 18 października, Premier League zaplanowała mecz Crystal Palace kontra Wolverhampton. Było to starcie trzynastej i siedemnastej drużyny w tabeli. Obie ekipy dzielił jednak tylko punkt, więc można było spodziewać się wyrównanego spotkania.

W pierwszej połowie częściej przy piłce oglądaliśmy Crystal Palace, które wykreowało sześć okazji bramkowych, ale tylko raz piłka została posłana w światło bramki. Mniej widoczne, ale bardziej konkretne było Wolverhampton, które objęło prowadzenie chwilę po upływie pół godziny gry. Wówczas Hugo Bueno zagrał kapitalnie do Adamy Traore, a ten wpisał się na listę strzelców po uderzeniu piłki głową w prawy dolny róg bramki.

Po zmianie stron Crystal Palace wciąż wyglądało nieźle. Różnica polegała na tym, że londyńczycy dołożyli to, czego brakowało im przed przerwą, czyli skuteczność. Dwie minuty po wznowieniu gry Michael Olise zagrał głową tak, że Eberechi Eze trafił do siatki głową z bliskiej odległości. 20 minut przed końcem meczu Crystal Palace zdobyło bramkę na wagę zwycięstwa 2:1, w czym pomógł Odsonne Edouard. Francuz podał do wbiegającego w szesnastkę Wilfrieda Zahy, a ten wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Tym samym Wolverhampton nie poszło za ciosem. W poprzedniej kolejce pokonało Nottingham. Tym razem musiało uznać wyższość rywala. Londyńczycy awansowali na dziesiąte miejsce w tabeli Premier League.