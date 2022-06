fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo niewykluczone, że latem tego roku rozstanie się z Man Utd. Portugalczyk jest zaniepokojony pracą klubu z Old Trafford na rynku transferowym, co może sprawić, że 37-latek niebawem kolejny raz zmieni pracodawcę.

Record twierdzi, że Cristiano Ronaldo jest wściekły na działaczy Man Utd

Portugalczyk oczekuje wzmocnień drużyny przed startem nowej kampanii

37-latek w rozmowie z władzami klubu dał do zrozumienia, że może zmienić klub, jeśli drużyna nie zostanie wzmocniona

Ronaldo wściekły na sterników Man Utd

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd w sierpniu 2021 roku. Doświadczony zawodnik robił, co w jego mocy, aby ekipa z Old Trafford w sezonie 2022/2023 reprezentowała Premier League w Lidze Mistrzów. Ostatecznie cel nie został zrealizowany. Zawodnicy Czerwonych Diabłów zakończyli rywalizacji w lidze angielskiej na szóstym miejscu, więc będą grać w europejskich pucharach, ale w Lidze Europy.

Tymczasem ciekawe informacje na temat piłkarza przekazał Record, sugerując, że Ronaldo jest na skraju załamania nerwowego po rozmowach z władzami Man Utd. Portugalczyk miał dać do zrozumienia, że zacznie szukać nowego klubu, jeśli działacze nie zaczną aktywniej pracować nad wzmocnieniem składu. Zwłaszcza że rywale nie szczędzą środków na nowych zawodników.

W ostatnim czasie pojawiły się sugestie związane z tym, że Bayern Monachium może spróbować pozyskać reprezentanta Portugalii. W mediach pojawiła się również koncepcja związana z powrotem Ronaldo do Juventusu.

37-letni piłkarz w ostatnim sezonie rozegrał 39 spotkań, strzelając w nich 24 gole. Ponadto na koncie Ronaldo znalazły się trzy kluczowe podania. Aktualna umowa Portugalczyka z Man Utd obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

