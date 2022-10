fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Tottenham ma za sobą dwie kolejne ligowe porażki, przez co liderujący Arsenal oddalił się od niego na pięć punktów. Antonio Conte zmierzył się z pytaniami o rywalizację z Chelsea oraz Manchesterem United. Przekonuje, że te zespoły mają dużo więcej jakości.

W minionym tygodniu Tottenham przegrał z Manchesterem United oraz Newcastle United

Gorszy okres sprawił, że Antonio Conte znalazł się w ogniu krytyki

Według włoskiego szkoleniowca Chelsea oraz Manchester United mają zdecydowanie większe możliwości

Pytanie dziennikarza oburzyło Conte

Tottenham zanotował w minionym tygodniu serię dwóch ligowych porażek – przeciwko Manchesterowi United (0-2) oraz Newcastle United (1-2). Drużyna Antonio Conte nie przekonywała od początku sezonu, natomiast do czasu cieszyła się satysfakcjonującymi wynikami i czaiła się tuż za plecami Arsenalu i Manchesteru City. Teraz strata do lidera wzrosła do pięciu puntów, w związku z czym większą uwagę przykuły zespoły znajdujące się za Tottenhamem.

Chelsea oraz Manchester United zajmują kolejno piąte i szóste miejsce w tabeli, w związku z czym Conte został zapytany o rywalizację z tymi ekipami. Dziennikarz zasugerował, że obie drużyny znajdują się w okresie przejściowym, co wyraźnie sfrustrowało menedżera Tottenhamu.

– Dziwi mnie, że pytasz o to, że Manchester United i Chelsea są w okresie przejściowym. Jeśli Chelsea jest w okresie przejściowym po tym jak dwa lata temu wygrali Ligę Mistrzów, a w zeszłym sezonie zdobyli Klubowe Mistrzostwa Świata. United dwa lata temu skończyło na 2 miejscu… W listopadzie byliśmy na dziewiątym miejscu. Graliśmy w Lidze Konferencji Europy.

– Jeśli te kluby, które mogą zainwestować duże pieniądze, są w okresie przejściowym, to nie wiem, kto jest pretendentem do tytułu? Może mamy inną wizję. Dobrze jest mieć różne opinie. A ty uważasz, że United i Chelsea są w okresie przejściowym? Z Ronaldo, Varanem, Sancho, w okresie przejściowym? Mam nadzieję, że będę w okresie przejściowym w ten sposób. Mam taką nadzieję – uśmiechał się Conte.

