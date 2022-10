fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola opiekował się Bayernem Monachium w latach 2013-2016. W rozmowie z “Viaplay” przyznał, że jego początki w Bawarii były trudne z powodu faktu zastępowania legendarnego Juppa Heynckesa.

Po odejściu z FC Barcelony Pep Guardiola związał się z Bayernem Monachium

W trakcie pracy w Bawarii trzykrotnie świętował mistrzostwo Niemiec

Hiszpan przyznał, że jego początku w Monachium nie należały do najłatwiejszych

“Potrzeba po prostu czasu na adaptację”

Przez cztery lata Pep Guardiola budował potęgę w FC Barcelonie. W 2012 roku zdecydował się na dwunastomiesięczne wakacje, po których związał się z Bayernem Monachium. Zastąpił legendarnego Juppa Heynckesa, który dopiero co świętował triumf w Lidze Mistrzów. Guardiola przyznał, że wejście w buty niemieckiego szkoleniowca było trudne, głównie z uwagi na osiągane przez niego sukcesy.

– To było trochę trudne, bo piłkarze pytali, dlaczego mają coś zmieniać, skoro wygrywali w przeszłości. Ale to jest normalne i tak powinno być. Ale nie było mnie tam w przeszłości, więc nie wiem co robili. Nie można przekonywać zawodników do czegoś, w co się nie wierzy

– Ponieważ każdy trener jest inny i potrzeba czasu, aby to wszystko działało. Nie przyjechałem do Niemiec, aby zmienić niemiecki futbol. Ale w końcu zależy to od graczy, których mamy i jak możemy dostosować proces – mówi Guardiola.

Finalnie Hiszpanowi udało się wprowadzić swoją filozofię gry do Monachium. Pod jego wodzą Bayern trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec, natomiast regularnie zawodził w Lidze Mistrzów.

– Pamiętam, że w pierwszej połowie sezonu wygraliśmy wiele spotkań, ale graliśmy strasznie. Wygraliśmy tylko dzięki niesamowitej indywidualnej jakości zawodników Bayernu. Potrzeba po prostu czasu na adaptację – przekonuje trener Manchesteru City.

Zobacz również: Ancelotti ostrzega swoich graczy: zostań na kanapie, jak nie chcesz doznać kontuzji