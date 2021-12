Fot. Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Antonio Conte skomentował słabszą formę Harry’ego Kane’a. Włoch określił tę sytuację jako “bardzo dziwną”.

Kane w tym sezonie Premier League zdobył jak dotąd tylko 1 gola

Jeśli masz w swojej drużynie Harry’ego Kane’a, na pewno czujesz się silniejszy – powiedział Antonio Conte.

Po raz ostatni Kane do siatki w Premier League trafił dwa miesiące temu.

Słabsza forma Kane’a

Harry Kane w tym sezonie Premier League strzelił zaledwie 1 bramkę w 13 meczach. Do tego dołożył 1 trafienie w EFL Cup oraz 6 w Lidze Konferencji UEFA. Nieskuteczność w rozgrywkach angielskiej elity sprowadziła na niego sporą krytykę. Wszak to on ma brać na siebie ciężar strzelania goli w ekipie Tottenhamu.

Do problemów ze zdobywaniem bramek przez Kane’a w Premier League odniósł się menedżer Tottenhamu Antonio Conte. Włoch jest najwyraźniej zaskoczony słabszą formą swojego podopiecznego. – To bardzo dziwne – stwierdził Conte, mówiąc o formie Kane’a. – Jeśli spojrzysz na to, co robił w przeszłości, jest to bardzo dziwne. Ale z doświadczenia wiem, że czasem tak się dzieje. Grałem ze znakomitymi napastnikami, którzy przez długi czas nie strzelali goli – dodał Włoch. – Mój osąd na ich temat się jednak nie zmienił. Chciałbym mieć ich w swojej drużynie także wtedy, gdy nie strzelają bramek. Jeśli masz w swoim teamie Harry’ego Kane’a, na pewno czujesz się silniejszy.

Antonio Conte makes "very strange" Harry Kane admission amid slump in Tottenham form – @NeilMcLemanhttps://t.co/0JDVgEXXv6 pic.twitter.com/OB4nQU6QUu — Mirror Football (@MirrorFootball) December 18, 2021 Antonio Conte i Harry Kane

Kane potrafił natomiast tej jesieni strzelić 3 bramki Albanii, 4 San Marino czy 3 słoweńskiej Murze w Lidze Konferencji.

Czytaj także: Forma Kane’a uniemożliwi mu transfer?

Swojego jedynego jak dotąd gola w kampanii 2021/22 Harry Kane zdobył 17 października. Jego Tottenham pokonał wówczas na wyjeździe Newcastle United 3:2.

Kolejną szansę na przełamanie Harry Kane będzie miał w najbliższą niedzielę (18 grudnia), gdy Tottenham zmierzy się z Liverpoolem.