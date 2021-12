PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane niemal na półmetku rozgrywek strzelił zaledwie jedną bramkę w Premier League. Rio Ferdinand uważa, że tak słaba forma może zniechęcić Manchester City do starania się o jego usługi następnego lata.

Minionego lata Tottenham nie zaakceptował oferty Manchesteru City za Harry’ego Kane’a

Angli został w Londynie, ale jego forma pozostawia wiele do życzenia

Uważa się, że w lecie Obywatele ponownie ruszą po snajpera, ale niewykluczone, że jego kiepska forma zniechęci mistrzów Anglii do wydania na niego horrendalnej sumy pieniędzy

“Jeżeli nie wróci do formy, należy zacząć martwić się o sytuację Kane’a”

Harry Kane nie imponuje dyspozycją strzelecką na półmetku sezonu, mówiąc delikatnie. Mówiąc bardziej dosadnie, po czternastu rozegranych przez Tottenham kolejkach, kapitan drużyny ma na koncie zaledwie jednego gola. To wynik katastrofalny, zwłaszcza, że mówimy przecież o trzykrotnym królu strzelców Premier League.

Ubiegłego lata Manchester City oferował ponad sto milionów funtów, by sprowadzić do siebie snajpera reprezentacji Anglii. Wówczas Daniel Levy, prezes Spurs, odmówił. 28-latek pozostał w Londynie, ale jego dyspozycja – zwłaszcza na polu ligowym – jest daleka od oczekiwanej. Rio Ferdinand uważa, że jeśli nic nie zmieni się pod tym względem, jego transfer za kilka miesięcy wcale nie jest tak oczywisty, jak się wydaje.

– Jeśli nie poprawi swoich występów i nie zacznie strzelać goli, należy zacząć martwić się o sytuację Harry’ego Kane’a. Nie sądzę, by Tottenham puścił go w zimowym oknie transferowym. A jeśli się nad tym zastanowić, czy jeśli nadal będzie grać w ten sposób, Manchester City w ogóle wróci po niego latem? To nie Kane, jakiego pokochaliśmy – powiedział były stoper Manchesteru United.

Gracza broni jego trener.

– Szkoda, że nie strzelił gola [przeciwko Norwich – przyp. PP]. Jestem jednak zadowolony z jego występu. To dla niego dziwny okres, bo gdy oddaje strzały, nie zdobywa bramek. Myślę, że to zmieni się bardzo szybko – powiedział Antonio Conte po ostatnim meczu Tottenhamu.

W innych rozgrywkach Kane’owi strzelanie idzie nieco lepiej niż w lidze. Łącznie rozegrał w tym sezonie 20 spotkań dla Spurs. Zanotował w nich osiem bramek – z czego aż cztery w Lidze Konferencji – i dwie asysty.

Tottenham Rennes 1.73 4.20 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. grudnia 2021 13:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Przeczytaj również: Napastnik zmuszony do pozostania w PSG.