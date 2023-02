PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Chelsea zamierza latem ruszyć po Declana Rice’a. By uzyskać fundusze i zwolnić miejsce w kadrze, The Blues są gotowi spieniężyć dwóch wychowanków: Conora Gallaghera oraz Rubena Loftus-Cheeka.

Declan Rice niemal na pewno opuści West Ham po sezonie

David Moyes zapowiedział, że pomocnik z pewnością pobije angielski rekord transferowy

Chelsea marzy o powrocie Rice’a. W tym celu jest gotowa sprzedać Conora Gallaghera oraz Rubena Loftus-Cheeka

Chelsea pragnie Rice’a, londyńczycy są gotowi do ofiar

Declan Rice niemal na pewno zostanie latem bohaterem głośnego transferu. Trudno ślepo ufać opinii Davida Moyesa, który twierdzi, że 24-latek pobije rekord dotyczący ceny angielskiego piłkarza. Ten należy do Jacka Grealisha, który latem 2021 roku kosztował Manchester City 117 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że West Ham United broni się przed spadkiem, a kontrakt Rice’a obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2024 roku, kwota ta może okazać się nieco przesadzona. Z pewnością, jednak, trzeba będzie na pomocnika wydać naprawdę sporo gotówki.

Nawet nowobogacka Chelsea musi w tym celu uzbierać fundusze. Dla The Blues transfer 24-latka jest priorytetem w kwestii wzmocnienia drugiej linii. Smaczku sytuacji dodaje fakt, że Rice kształcił się w akademii klubu ze Stamford Bridge, byłby to zatem dla niego powrót do macierzystego klubu. By do tego doszło, londyńczycy są gotowi poświęcić dwóch innych wychowanków. Football Insider donosi w tym kontekście o Conorze Gallagherze oraz Rubenie Loftus-Cheeku. Obaj Anglicy mogą dać zarobić na sobie solidne fundusze. Portal Transfermarkt wycenia pierwszego z nich na 32 miliony euro, a drugiego na 25 milionów. Ich odejście nie tylko dałoby The Blues gotówkę, ale i zwolniło kilka miejsc w przepełnionej szatni.

Chelsea musi być jednak gotowa na ostrą rywalizację o 24-latka. Interesuje się nim niemal każdy klub Premier League, a w wyścigu o jego podpis prowadzi ponoć obecnie Arsenal.

Rice rozegrał w tym sezonie 28 spotkań dla West Hamu. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

