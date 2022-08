fot. PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Chelsea zgodnie z wcześniejszymi wieściami mediów poinformowała o przedłużeniu umowy z Cesarem Azpiliceutą. Dzięki nowemu porozumieniu zawodnik w klubie ze Stamford Bridge zostanie co najmniej do końca czerwca 2024 roku.

Cesar Azpilicueta zgodnie z medialnymi doniesieniami nie pożegna się z Chelsea

Klub z Londynu poinformował, że zawodnik parafował kontrakt do 2024 roku

Jeśli wypełni do końca umowę, to spędzi w szeregach The Blues łącznie 12 lat

Azplicueta lojalny względem Chelsea

Chelsea w trakcie trwającego okna transferowego straciła już Andreasa Christensena na rzeczy FC Barcelony. Faktem jest, że Katalończycy byli też poważnie zainteresowani pozyskaniem Cesara Azpilicuety. Hiszpański klub liczył na to, że 32-latek wzmocni drużynę na prawej obronie.

Ostatecznie jednak Azplicueta nigdzie nie rusza się z Chelsea. Klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że Hiszpan przedłużył o 12 miesięcy wygasającą z końcem czerwca przyszłego roku umowę z The Blues.

– Bardzo cieszymy się, że Cesar pozostanie w Chelsea przez co najmniej kolejne dwa lata. Cieszymy się, że nasz kapitan po raz kolejny wykazuje wzorową lojalność i przywództwo. Mamy jeszcze tyle do zrobienia razem! – przekazał współwłaściciel londyńskiego klubu Todd Boely cytowany przez oficjalną stronę internetową Chelsea.

40-krotny reprezentant Hiszpanii trafił do londyńskiej ekipy w 2012 roku. Jak na razie w koszulce The Blues wystąpił łącznie w ponad 470 meczach. Od momentu, gdy zawodnik trafił do Chelsea, to wygrał z tą ekipą dziewięć trofeów, w tym dwa mistrzostwa Premier League i raz Ligę Mistrzów.

