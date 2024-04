Chelsea podjęła decyzję w sprawie Pochettino

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea znów straciła punkty

Posada Pochettino jest zagrożona

Chelsea nie zwolni go jednak przed końcem sezonu

Chelsea nie zwolni na dniach Pochettino

Miniony weekend przyniósł fanom Chelsea kolejne rozczarowanie. Londyńska drużyna ponownie straciła punkty w Premier League, tym razem remisując u siebie z Burnley 2:2. Obecnie The Blues zajmują dopiero jedenaste miejsce w tabeli.

David Ornstei z The Athletic dotarł do informacji, że Chelsea nie zamierza zwalniać na razie Pochettino. Szkoleniowiec ten ma zostać na Stamford Bridge przynajmniej do końca sezonu i to bez względu na wyniki, jakie jego zespół będzie osiągać w najbliższych tygodniach.

Priorytetem Pochettino i jego zespołu jest występ w półfinale Pucharu Anglii. Chelsea zagra 20 kwietnia na Wembley przeciwko Manchesterowi City.