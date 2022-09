PressFocus Na zdjęciu: Luis Campos

Brytyjski Daily Mail informuje, że Chelsea jest podobno zainteresowana zatrudnieniem Luisa Camposa jako dyrektora sportowego do pracy z nowo mianowanym głównym trenerem Grahamem Potterem.

Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem Camposa z PSG

The Blues szukają nowego dyrektora sportowego

Według mediów miało już dojść do pierwszych rozmów obu stron

Campos przeniesie się na Stamford Bridge?

Campos jest rozważany przez The Blues jako następca Michaela Emenalo, który w zeszłym roku odszedł do AS Monaco. 58-latek obecnie pracuje jako dyrektor sportowy w Paris Saint-Germain, jednak we francuskim klubie pracuje dopiero od czerwca. Wcześniej miał okazję współpracować z Lille, Monako i Realem Madryt.

Nowi właściciele Chelsea, na czele z amerykańskim inwestorem Toddem Boehly’m, są postrzegani jako niezadowoleni zarówno z występów drużyny, jak i struktur zastanych w klubie – stąd zmiana menedżera.

Media informują też, że miało już dojść do wspólnej rozmowy Todda Boehly’ego z Luisem Camposem, jednak jej przebieg nie jest znany.

The Blues są chętni do ponownego agresywnego inwestowania w styczniowym okienku transferowym po tym, jak tego lata wydali rekordowe 261 milionów funtów na nowych graczy, wliczając w to pozyskanie za spore pieniądze Raheema Sterlinga, Wesleya Fofany i Kalidou Koulibaly’ego.

Dlatego Boehly naciska na ściągnięcia Camposa na Stamford Bridge jak najszybciej, aby być przygotowanym przed styczniowym oknem transferowym. Campos zdobył reputację w Monako i Lille, dwukrotnie budując silne drużyny, które były konkurencyjne i jednocześnie przynosiły zyski.

