Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Na antenie Bobo TV, Antonio Cassano rozpływał się nad znakomitą postawą w Premier League, Erlinga Haalanda. Wicemistrz Europy 2012 przyznał jednak, że jego zdaniem Norweg nie jest najlepszym napastnikiem, jakiego Pep Guardiola ma do dyspozycji w Manchester City.

Erling Haaland ma już na koncie dziesięć bramek w Premier League

Dla porównania, Julian Alvarez do tej pory tylko dwa razy trafiał do siatki

Mimo to, Antonio Cassano wyżej ceni umiejętności argentyńskiego napastnika

Cassano ceni wyżej Alvareza od Haalanda

Erling Haaland z wysokiego “C” rozpoczął swoją przygodę z Manchester City. W pierwszych sześciu meczach w Premier League w barwach The Citizens zdobył aż dziesięć bramek. Nikt przed nim, w tak krótkim czasie nie uzbierał takiej liczby trafień. Norweg dwa razy zanotował również hat-trick (z Crystal Palace i Nottingham Forest), co także dało mu miejsce w annałach PL.

Nic dziwnego zatem, że eksperci rozpływają się nad postawą 22-latka. Tym bardziej, że po starciu o Tarczę Wspólnoty (Manchester City przegrał z Liverpool FC 1:3), w którym Haaland spisał się bardzo słabo, pojawiły się głosy, że liga angielska to mogą być zbyt wysokie progi dla 21-krtonego reprezentanta Norwegii. Były napastnik Borussii Dortmund pierwszymi występami w Premier League, bardzo szybo jednak zamknął usta krytykom.

Antonio Cassano na antenie Bobo TV pozwolił sobie na porównanie Haalanda do swoich byłych kolegów z boiska. – On jest wyjątkowy, widzę w nim połączenie następujące połączenie – trochę Adriano i trochę Christiana Vieriego – stwierdził wicemistrz Europy 2012, nawiązując przede wszystkim do podobnych warunków fizycznych.

– Jest bardzo silny, co czyni go również podobnym do Romelu Lukaku, ale on jest jednak znacznie silniejszym – dodał. Jednak zdaniem Cassano, Haaland…wcale nie jest najlepszym napastnikiem w zespole z Etihad Stadium. – Uważam jednak, że Julian Alvarez jest lepszy. Ma zdecydowanie więcej piłkarskiej jakości – niespodziewanie stwierdził.

