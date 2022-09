PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland notuje piorunujące wejście do Premier League. Pod wrażeniem nowego napastnika Manchesteru City jest Jamie Carragher. Anglik uważa, że Norweg może zostać najlepszym zawodnikiem w historii ligi.

Erling Haaland w pięciu pierwszych meczach w Premier League zanotował dziewięć bramek i asystę

Pod wrażeniem gry Norwega jest Jamie Carragher

Były obrońca uważa, że 22-latka stać na zostanie najlepszym zawodnikiem w historii angielskiej ekstraklasy

“Haaland może po odejściu z Anglii stać w rzędzie z Henrym”

Erling Haaland szybko zamknął usta niedowiarkom, którzy sądzili, że przeskok z Bundesligi do Premier League stłamsi rekordy bramkowe napastnika. Norweg w pierwszych pięciu spotkaniach angielskiej ekstraklasy strzelił dziewięć bramek, dokładając do tego asystę. Prawdziwy pean na cześć 22-latka wygłosił – zwykle dość oszczędny w pochwałach – Jamie Carragher.

– Będę komentował sobotni mecz Manchesteru City z Aston Villą. Jestem podekscytowany, że zobaczę go [Haalanda – przyp. PP] na żywo, a także że będę mógł poobserwować jego grę bez piłki. Jesteśmy świadomi, że do naszej ligi dołączył świetny gracz. Myślę jednak, że powinno się o nim mówić jako o kimś wyjątkowym. Gdy zakończy swoją przygodę z Manchesterem City lub Premier League, będziemy wymieniać go w jednym rzędzie z Thierrym Henrym. Ten gość może skończyć jako najlepszy zawodnik w historii ligi. Zanotował fantastyczny początek – wyznał były obrońca Liverpoolu.

Czy Haaland ponownie rozerwie defensywę rywala? Jak dotąd ta sztuka udała się tylko obrońcom… Bournemouth. Początek meczu Aston Villi z Obywatelami już w sobotę o godzinie 18:30.

