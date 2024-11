Matty Cash kontuzjowany. Wiemy, ile potrwa przerwa w grze

Matty Cash nie dotrwał do końca niedzielnego meczu pomiędzy Tottenhamem a Aston Villą. Jak informuje portal Meczyki.pl, boczny defensor będzie potrzebował około tygodniowej przerwy na regenerację.

Matty Cash z około tygodniową absencją

Aston Villa rozpoczęła sezon Premier League w znakomitym stylu. Jednak w ostatnich tygodniach ich forma nieco osłabła, a z pięciu ostatnich meczów ligowych udało im się wygrać tylko jeden. Matty Cash pełni ważną rolę w zespole Unaia Emery’ego, ale w meczu przeciwko Tottenhamowi Hotspur (1:4) musiał opuścić boisko w 60. minucie.

Prawy obrońca nabawił się kontuzji mięśniowej. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, Cash będzie potrzebował około tygodnia, by wrócić do pełni sił. To oznacza, że na pewno opuści najbliższe spotkania z Club Brugge w 4. kolejce Ligi Mistrzów oraz Liverpoolem w ramach 11. kolejki Premier League.

Selekcjoner Michał Probierz we wtorek ogłosi powołania na listopadowe zgrupowanie kadry narodowej. Wszystko wskazuje na to, że w kadrze ponownie zabraknie 27-letniego Matty’ego Casha. Szkoleniowiec w rozmowie z Sport.pl wyjaśnił, że nieobecność zawodnika w kadrze spowodowana jest kontuzjami.

Cash w sierpniu doznał urazu uda i wypadł wówczas na okres jednego miesiąca. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni w tym miesiącu zakończą zmagania w fazie grupowej Ligi Narodów. Najpierw zmierzą się z Portugalią (15 listopada) w Porto, a potem podejmą Szkocję (18 listopada) w Warszawie.