Pressfocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Manchester United przegrał w haniebnym stylu z Watford FC 1:4, co kosztowało posadę menedżera Ole Gunnara Solskjaera. Ekspert Sky Sports, Jamie Carragher jednak o słabe wyniki Czerwonych Diabłów nie obwinia jedynie norweskiego szkoleniowca.

Manchester United poległ w rywalizacji z Watford FC 1:4

Po tej porażce, władze MU podziękowały za współpracę Ole Gunnarowi Solskjaerowi

Jamie Carragher uważa jednak, że wina nie leży tylko po stronie menedżera z Norwegii

Solskjaer bez pracy

Manchester United przegrał z Watford FC aż 1:4 w 12. kolejce Premier League. Była to już trzecia porażka w czterech ostatnich meczach w lidze angielskiej Czerwonych Diabłów, co przypieczętowało los Ole Gunnara Solskjaera. Klub z Old Trafford jest aktualnie na 7. miejscu w tabeli i do lidera Chelsea traci już 12 punktów.

Jamie Carragher na antenie Sky Sports nie dziwił się decyzji władz 20-krotnych mistrzów Anglii, ale podkreślił również olbrzymią winę piłkarzy w zwolnieniu Solskjaera.

Carragher bez litości

– Mając tak świetnych piłkarzy, a cały czas upieram się, że to są świetni piłkarze, po prostu nie możesz przegrać tak wysoko z Watford FC. Po prostu nie możesz – nie miał litości dla graczy United, Carragher.

– To jedna z najdroższych i najlepiej opłacanych drużyn w historii futbolu. Watford gra w tym sezonie tragicznie, oglądałem wiele meczów z ich udziałem. Ta przegrana jest obrzydliwa i haniebna dla niektórych graczy MU – podkreślił.

