Pressfocus Na zdjęciu: David de Gea

Manchester United poległ w rywalizacji z Watford FC aż 1:4. David de Gea przyznał, że wraz z kolegami, powinien się wstydzić tego występu.

Manchester United przegrał w 12. kolejce Premier League z Watford FC 1:4

Ta klęska przypieczętowała los Ole Gunnara Solskjaera

David de Gea po meczu przyznał, że wraz z kolegami powinien się wstydzić swojej gry

De Gea dwoił się i troił

Manchester United nie miał żadnych szans w rywalizacji z Watford FC. Mimo faktu, że Czerwone Diabły miały zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki (69%), to jednak Szerszenie na ich bramkę oddały aż 20 strzałów, z czego cztery znalazły drogę do siatki. David de Gea robił co mógł, aby to spotkanie nie skończyło się dla graczy z Old Trafford kompromitacją, broniąc m.in. uderzenie Ismaila Sarra. Hiszpan nie był jednak w stanie sam powstrzymać znakomicie dysponowanych graczy Watford.

Po meczu, przed kamerami Sky Sports przyznał, że on i koledzy powinni się wstydzić swojego występu na Vicarage Road.

To nie jest Manchester United

– Nie mam za wiele do powiedzenia. Wstyd było dziś patrzeć na to, jak graliśmy – skomentował grę MU 31-letni golkiper. – Sposób w jaki graliśmy był nie do przyjęcia. Oczywiście w takiej sytuacji najłatwiej obwinić menedżera, natomiast winni są zwykle piłkarze. Powinniśmy grać zdecydowanie lepiej, aniżeli gramy.

– Staramy się walczyć i dawać z siebie wszystko, ale ostatnio nic nam nie wychodzi. To na pewno nie jest Manchester United i nie zamierzamy tak grać, jak gramy obecnie – dodał.

Przeczytaj również: Neville: Solskjaer przywrócił trochę duszy Manchester United