Bournemouth podjęło decyzję w sprawie tego, kto przygotuje zespół do drugiej części sezonu. Szansę od władz klubu otrzymał Gary O’Neil, który pełnił rolę tymczasowego menedżera.

Gary O’Neil był tymczasowym trenerem Bournemouth od końcówki sierpnia

Teraz klub ogłosił go stałym menedżerem

Anglik podpisał kontrakt do połowy 2024 roku z możliwością przedłużenie o kolejny sezon

Gary O’Neil zapracował na szansę

W poprzednim sezonie Bournemouth uzyskało awans do Premier League. Do sukcesu zespół poprowadził Scott Parker, który po kilku kolejkach tej kampanii został zwolniony. Jego obowiązki tymczasowo przejął Gary O’Neil, który pracował na stanowisku szkoleniowca od końcówki sierpnia. W tym samym czasie władze rozglądały się za nowym trenerem.

Dla O’Neila była to pierwsza samodzielna praca. Władze Bournemouth oceniły ją pozytywnie, bowiem w niedzielę ogłosiły go już stałym menedżerem. Anglik podpisał kontrakt do połowy 2024 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Szczegółowo o tej decyzji opowiedział dyrektor generalny Neill Blake.

– Gary wykonał świetną pracę w okresie przejściowym i zarząd jest zachwycony możliwością zakontraktowania go na stałe. Byliśmy pod wrażeniem sposobu, w jaki prowadził zespół od momentu, w którym dołączył do klubu i czujemy, że zasłużył na tę szansę, aby kontynuować prowadzenie drużyny. Gary pracował niestrudzenie i sumiennie na boisku treningowym, a zawodnicy odpowiedzieli na to, dając kilka doskonałych występów i wyników – powiedział Blake.

W Premier League O’Neill poprowadził zespół w 11 meczach, wygrywając trzy z nich. Aktualnie Bournemouth znajduje się na 14. miejscu w ligowej tabeli i ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

