Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham przed sezonem trafił do Realu Madryt

Anglik był pożądany przez wiele europejskich klubów

Manchester United zorganizował spotkanie piłkarza z legendami klubu

Manchester United starał się przekonać Bellinghama do gry na Old Trafford

Jude Bellingham po transferze do Realu Madryt wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Anglik miał fantastyczny początek przygody z nową ligą oraz nowym klubem. Choć nikt się nie spodziewał, że będzie piłkarzem wokół, którego Carlo Ancelotti będzie budował skład, to aktualnie mało kto wyobraża sobie Królewskich bez 20-latka w środku pola.

Zanim dołączył do Realu był piłkarzem Borussii Dortmund w latach 2020-2023. Wtedy poważne starania w kierunku zakontraktowania piłkarza czynił Manchester United. Czerwone Diabły walczyły z Borussią Dortmund o podpis zawodnika. Bellingham został nawet zaproszony do ośrodka treningowego, gdzie młody Anglik miał przyjemność spotkać się z legendami klubu. O próbach przekonania reprezentanta Anglii do gry na Old Trafford opowiedział Ole Gunnar Solskjaer w niedawnym wywiadzie.

– Jude był w Carrington. Byłem tam ja, Sir Alex Ferguson, Bryan Robson i Eric Cantona. Wszyscy z nim rozmawialiśmy i sprzedaliśmy to najlepiej, jak mogliśmy. Jednak on wiedział dokładnie, czego chce. Oczekiwał określonej liczby minut w pierwszym zespole – powiedział Norweg w rozmowie z The Overlap.

– Był najbardziej dojrzałym 17-latkiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Miał wszystko zaplanowane – dodał Ole Gunnar Solskjaer.